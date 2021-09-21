代友人勸2兒要上進！長輩講一半　2煞闖入「酒瓶猛砸頭濺血」

▲▼高雄男受託勸勸友人2兒別誤入歧途，勸到一半慘遭2陌生少年闖入酒瓶砸頭。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄一名塗姓男子商請友人勸說2名兒子不要誤入歧途，讓父母操心，不料，友人才說到一半，2名少年闖入現場，持酒瓶、徒手便是一陣狂毆打，警方獲報到場處理，趕緊將人送醫急救，並循線將犯嫌逮捕歸案。



高雄警方21日凌晨1時30分許接獲報案，新興區中正三路某餐酒館有衝突糾紛案件，隨即調派快打警力迅速趕至現場。員警抵達現場時並未見衝突情事，立即針對現場人員實施盤查，以釐清事件經過。

根據警方初步調查，衝突起因於1名49歲塗姓男子商請39歲鄭姓友人勸說其2名分別為17歲、18歲的兒子不要誤入歧途、遊手好閒讓父母擔心。

孰料，正當鄭男向2人勸說之際，突然有2名不詳男子進入，對鄭男一陣嗆聲，「現在是要教訓…」等語，隨即徒手、持酒瓶毆打鄭男。塗父的其他友人見狀，隨即予以勸架，但鄭男頭部及身體仍被打出多處擦挫傷。警方立即鎖定動手男子，已查獲涉嫌動手16歲韓嫌、17歲賴嫌2人到案，另持續清查在場助勢者，循線追緝中。

另外，警方也針對該餐酒館未設立隔板等缺失，未遵守防疫相關規定，一併予以追究，相關事證將蒐證後移請市府衛生局裁處。