剛認識就約見！少女跟2男網友海喝1箱啤酒　醒來「下身光光」崩潰

▲少女跟兩男網友相約喝酒，卻遭其中一人猥褻，崩潰報警。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

盧姓男子、陳姓男子與17歲女網友小君（化名）相約見面，2男開車帶著小君到盧男家中喝酒聊天，3人喝光整箱啤酒後，盧男先去睡覺，而因陳男與小君互有好感而發生性關係，但陳男完事後先行離去，沒想到盧男卻乘機脫光小君褲子猥褻得逞。直到小君清醒後，驚見自己下身全裸，嚇得求助父親後報警，而盧男也被依乘機猥褻罪嫌判刑6個月。

判決書指出，盧男與陳男透過IG結識小君，3人相談甚歡並相約見面。2020年5月7日晚間11時許，2男開著車載小君回到盧男家喝酒聊天。3人幾乎喝光一整箱啤酒後，盧男先行離開到他處睡覺，留下陳男與小君獨處。

當時因陳男與小君互有好感，2人便趁著盧男離開後發生性關係，完事後小君還到浴室盥洗，隨後穿好衣服返回房間跟陳男一起入睡。直到隔天清晨，陳男因有事要離開，跟小君短暫交談後便下樓叫醒盧男，並請盧男協助小君返家，之後便離開現場。

孰料，盧男見陳男離去後，便立刻回到房間，又見到小君睡得香甜，竟因此起了色心，便伸手摸了小君臀部，過程中小君曾醒來將他推開，但又不勝酒力睡去，盧男見狀認為有機可乘，竟大膽的將小君內外褲脫光，還解開小君內衣背扣。

直到小君清醒後發現盧男竟睡在自己身旁，且自己下身全裸，連內衣也被解開，嚇得趕緊跑到廁所內打電話給父親求救，最後在父親的協助下報警處理。

法院審理時，盧男對於犯行坦承不諱，且犯後態度良好，並積極與小君及小君父親調解，但因遭小君拒絕而始終無法成立，法官最終將他依乘機猥褻罪嫌判刑6個月。