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iPhone 13五大電信資費一次看！　這裡綁約每款機型便宜1500元

▲iPhone 13 PRO。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iPhone 13系列手機開放預購。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者崔子柔／綜合報導

iPhone 13系列手機將於24日正式發售，昨（17）日預約情形相當火熱，其中以iPhone13 Pro新色「天峰藍」最為熱門，多數人則選擇128GB容量版本，5大電信也陸續推出資費方案。

根據昨日預約情形，約有6成消費者選擇128GB版本，以該容量5G資費月繳新台幣1399元、綁約36個月為例，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星iPhone 13 Pro Max的購機價均為19300元、iPhone 13 Pro購機價15300元、iPhone 13專案價8300元、iPhone 13 mini則是5300元，而亞太電信所有機型購機價都較前述業者便宜1500元。

▲▼ 。（圖／ETtoday製表）

▲五大電信購機價格。（圖／ETtoday製表）

針對0元購機方案，中華電信需月繳5G資費1399元、綁約48個月，可0元入手iPhone 13 mini 128GB，iPhone 13則要1599元、綁約48個月，iPhone 13 Pro月繳2699元、綁約36個月，iPhone 13 Pro Max則需綁約48個月，月繳2699元。其他4間電信則針對iPhone 13機型有月繳1399元的較低門檻。

▲▼ 。（圖／ETtoday製表）

▲五大電信綁約0元購機資費。（圖／ETtoday製表）

根據昨日預約數據顯示，亞太電信指出，顏色以新推出的天峰藍最受歡迎，預約佔比逾7成；果粉最愛機型為iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max，逾6成民眾預約；容量部分以256GB最受青睞，佔比達5成。

蘋果經銷商德誼數位則透露，預約量較去年成長 1.5 倍，其中以iPhone 13 Pro的天峰藍色最受歡迎，2個人中就有1個人選擇天峰藍，又以256 GB最多人預約，而iPhone 13則是粉色及藍色較多人選擇，容量以128GB最受歡迎。

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