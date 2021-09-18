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iPhone 13電池容量曝！這機型升級最有感　比前代增加18%

▲iPhone 13。（圖／取自蘋果官網）

▲iPhone 13將於24日正式發售。（圖／取自蘋果官網）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果iPhone 13系列新機問世，在昨（17）日開放預購，24日將正式開賣。雖然iPhone 13是進行前代小改版，外觀並無顯著差異，不過功能卻有明顯升級，頂規機型iPhone 13 Pro Max的電池容量就比前代增加18%。

Chemtrec網站公佈iPhone 13系列手機的電池容量，根據蘋果官方數據，iPhone 13 mini/iPhone 13 Pro比前代多出1.5小時續航力，iPhone 13/iPhone 13 Pro Max則比前代多出2.5小時續航力。

▲▼iPhone 13。（圖／取自蘋果官網）

▲iPhone 13電池容量升級。（圖／取自蘋果官網）

因為新增電池容量，iPhone 13系列手機都比前代來得重，iPhone 13 Pro Max需要耗時35分鐘才能快衝電量至50%，其餘機型則為30分鐘。

一次充飽電後，iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max分別可供影片連續播放17、19、22、28小時。延長續航力不僅是因為擴大電池容量，另也受到A15仿生晶片良好的節能效果影響。

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