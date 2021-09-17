不滿班上被裝監視器吞藥輕生　女老師最後留言曝光

▲某國小代課女老師為了教室裝設監視器與校長爆發衝突，請辭後輕生。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

嘉義市某國小陳姓代課女老師發現她的班級被裝監視器，和校長爆發爭執，憤而投訴媒體，事情被媒體轉發後，陳女最後留言表示，「看完網友留言，我很傷心難過。我不是完美的老師，但絕對是還不錯的老師」。陳女13日被家人發現在家中服用大量藥物身亡。

陳女發現班上被裝監視器，認為自己沒事先被通知，便向校長表達不滿，不過雙方溝通未果，陳女提出離職，校長則要求在7日召開臨時教師晨會，要求陳女說明離職原因，讓陳女不滿控訴「根本是職場霸凌」。

媒體將事件曝光後，在臉書上被轉發多次，包括嘉義地方知名社團「綠豆嘉義人」也貼文分享，另透露陳女私訊粉專內容，提到她認為裝監視器的行為違反教育意義，才決定離開學校。

陳女留言全文：

您好，我是XX時報監視器那則新聞的離職代理老師。看完網友留言，我很傷心難過。我不是完美的老師，但絕對是還不錯的老師。

學校裝監視器如果是拍我，我會開心到鏡頭比個ya，監視器是為了監控本班特定學生，故本人認為不妥，向校方提出建言，校長說不裝如果出事，校長及行政端都不會理會，但我也沒有任何選擇權反駁權，校方堅決要裝監視器。我認為此違反教育意義，更可能侵犯學生隱私權、肖像權，故選擇離開與本人理念不合之學校。