中秋愛心送暖　添好運贈送「失親兒福利基金會」800盒月餅

▲添好運贈送「失親兒福利基金會」800盒月餅。（圖／和億生活集團提供）

記者黃士原／台北報導

中秋節將至，但因受疫情影響，今年上半年社福機構及慈善團體募款銳減3-4 成，使得弱勢族群無法快樂過節，和億生活集團送愛「失親兒福利基金會」添好運霓玥中秋禮盒800盒，讓失親家庭度過溫暖中秋。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，和億成立7年以來，一直秉持著「取之於社會、用之於社會」的企業理念，這兩年因疫情，國內公益募款受到極大衝擊，集團曾於2019年中秋前夕贈送500盒添好運奶黃月餅給「失親兒福利基金會」，由其分發給全省北、中、南地區的失親家庭，今年再次愛心送暖「失親兒福利基金會」800盒添好運霓玥中秋禮盒，且送暖範圍更擃大到花東地區的失親家庭。

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失親兒福利基金會以增進失親兒福祉、宏揚人性愛心，透過社工用藝術創造幫助失親兒少整理與表達悲傷經驗，利用小分享及團體生活，引導失親兒認識自我，探索內心，用正向能量迎接未來，而根據內政部主計處統計，去年台灣高達5 萬1680 對同/異性夫妻離婚，在世界各國當中名列前茅，當年度更有5萬5940名18 歲以下的兒少因父母離婚而變更監護權；失親兒基金會服務全台各縣市6,000多個孩子，超過4,000戶家庭，陪伴孩子走出失親陰霾，健康喜樂的長大。