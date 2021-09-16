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外星生物在已在地球？科學家曝「驚世發現」：就躲在動物園

▲外星人。（圖／取自Pixabay）

▲外星人是否已存在地球上？（示意圖／達志影像）

實習記者林郁婷／綜合報導

外星生物是否存在？一直是人們感興趣的話題之一，多年來專家不斷尋找蛛絲馬跡，就是希望能找到證明它們存在的證據。沒想到科學家最新的研究發現，他們在巴布亞企鵝（Pygoscelis papua）的糞便裡，找到一種距離地球4100萬公里、來自金星上特有的物質，這讓他們推測，也許大家一直在尋找的外星生物，其實正是藏在動物園內的企鵝。

根據《每日星報》報導，倫敦帝國理工學院的戴夫（Dave Clements）博士表示，他們分析企鵝的糞便時，意外發現一種無色、劇毒、有魚腥臭味的氣體，這種氣體是金星上特有的物質「磷化氫」（phosphine），令他們感到不解的是，為何金星上的特殊物質會出現在生活於地球上的游禽體內，因此研判企鵝極有可能是大家苦苦追尋的外星物種，但是目前還無法解釋。

▲▼巴布亞企鵝可能是外星人。（示意圖／達志影像）

▲科學家在巴布亞企鵝的糞便內，發現金星特有的物質「磷化氫」。（圖／達志影像）

戴夫受訪時指出，地球上有許多「磷化氫」，但通常是透過工業合成，或是透過厭氧菌形成，例如在池塘的黏液、獾類的內臟和企鵝糞便中都能找到，這個方式可能與防禦競爭細菌或發出信號有關。「但我們不知道企鵝體內的磷化氫是如何來的，因此接下來計劃將研究巴布亞企鵝的生活方式來釐清。」

戴夫強調，人類或許已經發現了一種外星生命，透過對企鵝的進一步研究，將有助於人類辨別存在於其他星球的生命形式。

▲▼金星與地球。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲金星與地球。（圖／取自免費圖庫pixabay）

據了解，金星距離地球3800萬英里（約6100萬公里）；去年9月在金星大氣層探測到磷化氫氣體，打破過去「金星上沒有生命」的想法，重新燃起科學家的好奇心。美國航天局隨後在12月18日發射詹姆斯韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope, JWST），探測其他行星上的生命。

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