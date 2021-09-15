自認黨主席最佳人選　趙少康：選得難看！內鬥也鬥不好

▲中廣董事長趙少康。（圖／翻攝「新聞不芹菜」專訪）



記者黃巈禾／台北報導

關於國民黨主席選舉，中廣董事長趙少康認為，黨主席之位其實還是他來擔任最適合，雖然資格不符，要找人包圍黨中央改規則也行，但又何必，既然大家都這麼想做，就讓他們去去角逐這個位置，沒想到選得那麼難看，外界常批評國民黨外鬥外行，內鬥內行，現在印證這句話，甚至連內鬥也鬥得不好。

趙少康15日接受網路節目專訪。他分析，朱立倫、江啟臣等人現在要選的是國民黨主席，國民黨員的結構跟社會結構是不同的，講的話必須要取得黨員的認同，黨員能認同的，社會不一定能完全認同，特別是兩岸政策，雖然朱立倫嘴巴說不要，但應該還是想參選2024總統，只要遊戲規則公平，他也確實有資格參選，但也因此朱立倫在黨內發表的政策就不能背離社會主流民意太遠，也限制他無法投黨員所好。

至於江啟臣，趙少康認為，如果新提的主張跟黨的現狀差很遠，那就會被檢視過去這個任期到底在做什麼，為什麼不做，朱立倫與江啟臣都有各自的包袱，不容易發揮，反觀張亞中海闊天空，黨員愛聽什麼就講給他們聽，也不怕將來被檢驗，因為選上黨主席就是張亞中目前唯一的目標。

趙少康表示，各界政治評論常批評朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源等四位競選國民黨主席者不顧主流民意，不與北京切割，不罵共產黨等等，但現在要選的是國民黨主席，不是選總統，這樣的批評不盡公平，如果連國民黨主席都選不上，提出的政見無法讓30萬黨員接受，那還能去爭取什麼別的位置呢？

主持人黃光芹追問，如果國民黨主席選舉體現出國民黨的體質變化，這些參選者的表現必須被這些少數意見綁架，黨意是否就不等於民意了？趙少康坦言，黨意確實不完全等同於民意，但黨內選舉勢必要這樣操作，就像選班長、選市長、選總統當然都會不一樣，民進黨的黨意也不是主流社會意見，民進黨就是個台獨黨，社會主流意見也沒有完全認同他們，政治評論應該要顧及政治現實，不是秉持理想寫學術論文。