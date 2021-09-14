帶小三遊花東！人夫返家當妻面摔裂婚照　她聽兒甜喊「小媽」心碎

▲人夫外遇，人妻直到三兒喊對方小媽才知情，崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／嘉義報導

陳姓男子與妻子因為工作而分隔兩地，周末時才會與三名子女團聚、出遊，但沒想到某日陳男竟當著妻子的面親手摔裂2人的結婚照，讓妻子相當錯愕。直到3名孩子提及「小媽」，陳妻才驚覺陳男外遇，還因此查出陳男經常帶著小兒子與小三出遊，行為舉止形同一家人，讓她當場崩潰，並對小三提告，而判決結果也在近日出爐。

陳妻指控，她與陳男結婚多年，並育有3名子女，而2人因工作關係分居兩地，只有在周末時一家人才會團聚，但沒想到，陳男卻在某日當著她的面摔裂2人的結婚照，甚至在其阿嬤的喪事中，向她表示，「妳已不是陳家人，不用包白包」等語，讓她當場心碎。

陳妻提到，陳男經常趁著她在外地工作時，帶著小三四處遊玩，甚至帶著小兒子跟小三從南投出發，前進花東展開海岸線5日遊，行為舉止形同夫妻，帶著孩子出遊，更宛如一家三口，而陳男為了避免鄰居發現他外遇，經常在小三上車前左顧右盼，刻意用車門遮擋。

陳妻崩潰訴說，自己平常忍受陳男的脾氣，但卻遭到背叛，自己還是到三個兒子喊小三「小媽」，及經常提起「XX阿姨」才恍然大悟，讓她相當崩潰，決定對小三提告求償。

對此，小三辯稱，她家與陳男兩家人熟識，家族成員彼此往來密切，而陳妻所提出的出遊照，也毫無親密的身體接觸，她也沒有跟陳男有逾越普通異性朋友間的往來；至於帶著小孩一同出遊，是與其他朋友一行人分別開兩部車到花東旅遊，而她全程幾乎都是搭乘朋友的車，只有在行經新中橫山路時，因山路崎嶇，她才坐上陳男的車照顧其3歲么子，但晚上2人絕無同宿。

不過，法官審理時勘驗照片等證據，認為照片中雖看不出有任何親密接觸，但2人的行為確實形同夫妻，明顯超出一般男女交往的分際，最終判小三須賠償陳妻10萬元。小三不服提出上訴，但仍遭二審法官駁回。