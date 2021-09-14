遭詐騙+感情糾紛　輕熟女開走大伯車2hrs...火燒車成焦屍

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區福德路一處停車場，13日晚間9時48分發生一起火燒車事件。警消獲報後，隨即抵達現場撲滅，驚見一具無法辨識性別的焦屍倒臥在汽車後座右方，疑燒炭輕生引發火勢。警方透過車牌號碼循線調查，聯繫車主前往指認死者身分，確認死者為車主的36歲邱姓姪女，大伯忍住悲傷，透露姪女生前情緒。

據悉，未婚的邱姓女子與大伯及其他家人同住，日前疑似感情糾紛遭詐騙積欠債務，心情惆悵便開走大伯的車離開家中，但沒想到竟發生發生憾事。

▲北市士林區停車場火燒車，火勢撲滅後驚見1具女性焦屍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

邱女將車開往士林區福德路31號士林紙廠旁公辦民營停車場約2小時，消防局在晚間9時48分接獲火燒車報案，報案人在電話裡頭著急表示有車輛正在起火。

警消抵達現場撲滅火勢後，驚見車內右後座有一具焦屍，因遭火燒到面目全非，一度無法辨識性別、身分，警方在現場並未尋獲遺書或藥物，只好透過車牌循線聯繫車主，邱女的大伯接到通知從新北市蘆洲區趕到現場忍住情緒指認。

由於副駕駛座上則擺放一個炭盆，不排除燒炭輕生不慎引發火燒車，但詳細起火原因仍有待調查，目前邱姓死者的遺體暫放殯儀館，已報請檢察官相驗。

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