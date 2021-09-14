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蕭美琴端出「夜市牛排、珍奶」　雙橡園會晤立陶宛國會議員

▲立陶宛外委會主席華府會蕭美琴。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

▲立陶宛外委會主席華府會蕭美琴。（圖／翻攝蕭美琴臉書／下同）

文／中央社

立陶宛國會外委會主席帕維里歐尼斯訪問華府，12日前往雙橡園與駐美代表蕭美琴會晤。雙方就雙邊關係、面對強權霸凌打壓的經驗交換意見外，也談論如何強化台立美關係。

立陶宛與台灣關係近來快速升溫，帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）與立陶宛外委會資深成員慶格里斯（Emanuelis Zingeris）近日訪問華府，12日晚間特別前往雙橡園與蕭美琴會面。

根據駐美代表處，包含蕭美琴在內等代表處人員全員配戴感謝立陶宛的口罩，讓帕維里歐尼斯等人相當感動，也對口罩深表興趣。

立陶宛因為允許台灣以「台灣」為名成立代表處，遭中國多方打壓，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等美國高層官員與國會議員頻頻公開聲援。也因此帕維里歐尼斯等人與蕭美琴除就雙邊關係交換意見外，也討論如何強化台立美三邊關係。

蕭美琴今天（13日）透過臉書分享會面合照，並表示她席間特別向帕維里歐尼斯等人感謝立陶宛政府與人民慷慨捐贈疫苗，雙方也分享彼此在歷史上面對強權霸凌打壓、爭取自由的經驗。

帕維里歐尼斯今天也公布相關合照並指出，台灣的潛力尚未被世界完全認識，但北京猶如重蹈立陶宛追求自蘇聯獨立時莫斯科所犯的錯誤，這反而有助世界認識台灣。 帕維里歐尼斯推文表示，能與在華府的真朋友會面十分美好，特別是台灣駐華府人員還貼心戴上有「謝謝立陶宛」字樣的口罩接待。

擅長美食外交的蕭美琴指出，她特別以台式夜市牛排、珍珠奶茶剉冰招待來自立陶宛的貴賓。她透露，帕維里歐尼斯等人多不曾吃過珍珠，所以「很好奇也很期待有天在立陶宛可以喝到珍珠奶茶」。

▲立陶宛外委會主席華府會蕭美琴。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

蕭美琴以愛貓聞名，慶格里斯此行特別致贈蕭美琴一隻陶瓷貓的藝術作品，讓她很感動。蕭美琴說：「共同的自由理念與民主的信念，讓我們友誼更堅實！」

帕維里歐尼斯透露，根據規劃，立陶宛方將與美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）、具立陶宛血統的參院民主黨二號人物杜賓（Dick Durbin） 、參院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）等議員會晤。

另外還有美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan） 、國家安全會議（NSC）歐洲事務高階主任史洛特（Amanda Sloat）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）國安顧問麥克艾爾道尼（Nancy McEldowney）等高階官員；以及智庫、媒體等代表會面。

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