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跨國議會聯盟籲全球聲援立陶宛和台灣　外交部：由衷感謝仗義執言

▲▼對華政策跨國議會聯盟公開支持立陶宛與台灣。（圖／翻攝推特）

▲對華政策跨國議會聯盟公開支持立陶宛與台灣。（圖／翻攝推特）

記者杜冠霖／綜合報導

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）今（13日）在官網推特發布影片，聲援立陶宛跟台灣抵抗來自中國政府的巨大壓力，對此，外交部表示，IPAC用具體行動，串聯歐洲、日本及澳、紐等國國會議員，為台灣及立陶宛兩位民主盟友仗義執言，表達由衷歡迎與感謝。

IPAC來自歐洲議會及英國、法國、立陶宛、捷克、瑞典、愛爾蘭、丹麥、瑞士、日本、澳大利亞、紐西蘭等國會成員發布影片，接力聲援立陶宛與台灣發展關係，影片中除對立陶宛和台灣人民的勇氣表示讚賞外，也呼籲所有民主國家團結起來，一齊對抗北京的脅迫外交手段。

外交部指出，近來全球民主社群多次就立陶宛與台灣互設代表處表達聲援，包括上月歐洲地區福爾摩沙俱樂部共28國的共同主席及核心成員，致函歐盟領導階層，歐洲議會暨歐、美、英等共13國國會、14位外交委員會主席共同聲明，以及1日歐洲議會外交委員會通過「台歐盟政治關係暨合作」報告等，均表達對台灣與立陶宛相互設處的有力支持。

外交部表示，今年是立陶宛脫離前蘇聯重獲獨立的30週年，也是台灣自1996年首次總統直選的25週年。台灣與立陶宛作為亞洲及歐洲兩個新興民主國家，各自歷經獨裁專制政權的桎梏，深知民主、自由、人權及法治等普世價值的可貴，本年同意相互設處深具意義。

外交部指出，面對北京的脅迫手段，台灣與立陶宛拓展關係的決心不會改變，未來也將持續與歐洲、美國、日本、澳洲等理念相近國家繼續合作，全力鞏固全球民主陣營的團結力量。

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