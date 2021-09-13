北市萬大路郵局現確診者足跡！　今緊急停業清消週三恢復營業

▲萬大路郵局出現確診者足跡，目前已緊急停業消毒。示意圖。（圖／記者許靖騏攝）
記者許維寧／台北報導
中華郵政台北郵局今天（9/13）稍早於網站上公告，台北萬大路郵局有確診者足跡，需即刻辦理消毒作業，今天立即暫停營業至9月14日。
台北郵局表示，萬大路郵局預計自本週三、9月15日恢復營業。民眾若要交寄郵件、存提款、繳費、匯款、壽險，可洽鄰近郵局辦理。若有郵件招領、定期儲金及未到期票據撤回託收等業務，則需於營業日至本局辦理，造成不便，敬請見諒。
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▲萬大路郵局出現確診者足跡，目前已緊急停業消毒。示意圖。（圖／記者許靖騏攝）
記者許維寧／台北報導
中華郵政台北郵局今天（9/13）稍早於網站上公告，台北萬大路郵局有確診者足跡，需即刻辦理消毒作業，今天立即暫停營業至9月14日。
台北郵局表示，萬大路郵局預計自本週三、9月15日恢復營業。民眾若要交寄郵件、存提款、繳費、匯款、壽險，可洽鄰近郵局辦理。若有郵件招領、定期儲金及未到期票據撤回託收等業務，則需於營業日至本局辦理，造成不便，敬請見諒。
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