打疫苗後GBS全球800多例！台也通報10例　李秉穎：沒出現警訊

▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

近日歐盟將「多發性神經炎（GBS）」列為AZ潛在副作用，統計國際有超過800人出現此症狀，至於台灣不分廠牌疫苗共通報10名個案。專家表示，近期歐盟覺得特別需要監測疫苗的相關性，僅是提醒要比較加強監測，台灣也有持續監測，目前都沒有看到發生率高於背景值的警訊。

歐盟藥品管理局表示，在7/31之前，全球各地共施打5億9200萬劑Vaxzevria（AZ疫苗品牌名稱）疫苗，其中有833例出現「格林巴利症候群」的通報，AZ疫苗與這個疾病間因果關係「至少有合理的可能性」。

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指揮中心發言人莊人祥日前說明，目前台灣累計不分廠牌有10名個案，打完新冠疫苗後出現不適，AZ有9人，莫德納有1人，但目前還無法證實或排除有沒有關係，還需要持續關注。

媒體提問台灣發生率是否較高？衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，腺病毒跟mRNA 疫苗接種後都會有多發性神經炎相關報告，雖然在國外有很多的報告，打疫苗的通報率跟背景值沒有上升，以前一直沒有列入必須注意事件。

李秉穎表示，近期歐盟覺得特別需要監測疫苗的相關性，僅是提醒要比較加強監測，但沒有明確的數據顯示，打完新冠疫苗會增加GBS發生率。台灣持續追蹤各種疫苗的不良反應發生率，和健保資料庫背景值比較，目前都沒有看到GBS發生率高於背景值的警訊。