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網路徵「考古發掘人員」日薪1600　網友超好奇：第一次看到

▲徵協助考古遺址發掘…網友：超酷工作

▲徵協助考古遺址發掘…網友留言：超酷工作。（圖／翻攝臉書我是新屋人）

記者楊淑媛／桃園報導

協助考古遺址發掘，主要工作是挖土和推土…國內某單位受理政府委請，本月中旬將於桃園一處園區進行考古遺址搶救發掘，而於網路社群發布誠徵考古發掘人員，每日上工時數8小時、日薪1,600…徵人訊息，引發網友熱議，紛紛留言「哇這超酷的」、「哇靠！第一次看到這種徵人！」、「考古發掘工作ㄟ」、「1,600 比粗工還便宜」。

該單位於網路社群Po出誠徵桃園某區考古發掘人員訊息，除了於《工期、工時、休息》詳加說明，並指出：無經驗者可，會有考古專業人員現場教學，第一週為見習受訓，正常給薪。發掘工作主要是使用十字鎬或平鏟挖土，需要推車（工地使用的獨輪車）、搬重物，現場會有考古專業人員帶領工作；此為勞力工作，需斟著自己的體能和各方面的狀況…

由於，協助「考古發掘人員」的徵人啟事，真的太少見了！該徵人訊息發布後，引發網友熱議留言「會不會挖到？？」、「好奇考古挖到什麼？」、「會不會挖到我吃的生蚵，以前這裡是海裡？」、「我很會挖！以前因為恐龍的關係，想當考古學家」…▲徵協助考古遺址發掘…網友：超酷工作

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▲「尖山遺址」位於大園國小內，其中有座大水塔，過去是台水公司的尖山配水池。（圖／市府資料照）

根據考古學家考証，桃園沿海地區，共有三處先民遺址，分別是大園國小校園內的「尖山遺址」、觀音區樹林國小附近的「青山遺址」及「塔腳遺址」；其中，大園區尖山遺址已被系統性開挖研究，因此，該單位誠徵考古發掘人員的工作地點，因徵人內文並未細說明，格外引發民眾好奇？

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