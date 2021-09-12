新北土城63歲男患多重慢性病　打莫德納28天後死亡

▲莫德納疫苗。（圖／路透）



記者黃巈禾／新北報導

新北衛生局今（12日）接獲一起打完莫德納後死亡的案例。土城區一名63歲男性，身患多重慢性病，8月11日接種莫德納，8月12日至9月7日作息正常，9月8日死亡。

目前新北市打完疫苗後死亡累計145例，分別是AZ116例、莫德納25例、高端4例。新北市衛生局表示，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。