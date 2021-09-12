饒舌歌手「金鍊植入頭骨」狂甩金髮　嗨翻自封史上第一：不要學我

▲墨西哥饒舌歌手把金鍊植入頭皮。（圖／翻攝instagram@dansurig）

記者吳美依／綜合外電報導

墨西哥饒舌歌手丹蘇爾（Dan Sur）接受外科手術，將數十條金鍊子植入頭皮，就是為了完成「一頭金髮」的造型，他自稱是人類史上第一個把金鍊當成「頭髮」甩動的饒舌歌手，「希望大家不要模仿我」。

《紐約郵報》等外媒報導，23歲的丹蘇爾在TikTok擁有200萬粉絲，4月接受手術後，終於在9月初推出最新單曲，正式亮出最新造型，也再度引發熱議。

丹蘇爾解釋，他開刀將「鉤子植入頭部……在皮膚底下」，再將帶有鉤子的金鍊裝上去。他多次拍片證明金鍊是真的，而非塑膠製品，例如「金髮」被泡在水中，卻不會漂浮。

丹蘇爾坦言，他看見大家都在染頭髮，於是「想要做些不同的事情」。但外媒卻紛紛指出，這樣的極端造型只是為了「求關注」，而且即使最死忠的嘻哈歌迷也會感到害怕。

▲丹蘇爾以前的造型比較平易近人。（圖／翻攝instagram@dansurig）



《YAHOO生活》報導，整形外科醫師阿古羅（Dr. Frank Agullo）表示，此手術非常罕見，風險也很大，「這樣的植入物並不安全」，甚至可能成為外在環境與人體內部之間通道，讓細菌得以入侵。

阿古羅還指出，即使丹蘇爾移除金鍊，頭上仍有許多鉤子探出來，「衛生和睡眠都是挑戰」，「我很擔心鉤子承受的重量，金鍊本身重量或任何意外拉扯都可能導致脫落，甚至造成頭骨骨折。」

皮膚科醫師戈哈拉（Dr. Mona Gohara）也說，即使丹蘇爾可以把鉤子取出，「卻無法避免永久性傷疤或頭皮發炎的風險，甚至會因為毛囊受損，經歷永久性脫髮」。

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