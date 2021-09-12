▲防疫宅在家偏頭痛發作天數增4成，她「腦中像有大象奔跑」超崩潰。（圖／記者黃克翔攝）

記者嚴云岑／台北報導

國外最新研究顯示，偏頭痛患者在新冠疫情期間平均頭痛天數較疫情前增加4成，且約6成患者表示發作頻率增加，更有1成患者惡化為每個月發作15此以上的慢性偏頭痛，痛起來「如大象在腦中奔跑」。醫師分析，可能是在家防疫長時間盯著3C產品，且情緒易隨疫情起伏吃不下、睡不好，加上活動空間與運動量不足，才會陷入惡性循環。

為瞭解國人對偏頭痛的認知，台灣頭痛學會今年7月進行偏頭痛線上問卷調查，共有2300多位民眾參與。調查顯示，近7成（68.5%）民眾誤以為偏頭痛只是「症狀」，4成5不知道過度使用止痛藥恐造成頭痛更加惡化，更有許多國內民眾的觀念還停留在偏頭痛只能吃止痛藥，顯示台灣民眾對偏頭痛認知不足，導致社會普遍不理解患者面臨的「丟丟痛」之苦。

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「只要頭痛反覆發生，每次持續4至72小時，伴隨噁心、嘔吐、畏光、怕吵的症狀，即符合偏頭痛定義。」台灣頭痛學會秘書長暨台北榮總神經醫學中心王嚴鋒醫師指出，偏頭痛患者以20至50歲女性居多，誘發因素包含壓力、遺傳、飲食、睡眠、環境等，嚴重會影響生活與工作。

據患者分享，發作時猶如大象在腦中奔跑，或是遭尖銳物反覆穿刺，痛到想撞牆、剖開腦袋。也因許多民眾誤以為偏頭痛是症狀，導致患者因頭痛須請假時，還得擔心遭同儕、同事誤會裝病偷懶，使患者承受著生理與心理的壓力，陷入偏頭痛加重的循環。

「偏頭痛可採預防性治療！」台灣頭痛學會理事暨新光醫院神經科劉子洋醫師表示，近兩年健保也給付療效可持續1個月的CGRP單株抗體與療效長達3個月的肉毒桿菌素，均可減少回診頻率，適合不宜頻繁回診的疫情時期，也可減少請假就醫次數。

為喚起國人重視並遠離偏頭痛，學會發想「偏頭痛超前部署123懶人包」：每週頭痛超過1次要看神經內科、每週服用止痛藥超過2天以上恐令頭痛惡化、預防偏頭痛靠這3招：運動、紓壓、預防性藥物，期望藉簡單好記的口訣加深民眾印象。

王嚴鋒分享，自己診間有位偏頭痛長達30年的女性患者，嚴重時偏頭痛幾乎每天發作，常想吐卻只能乾嘔、怕光怕吵，連眼窩都在抽痛。一度被診斷為罹患憂鬱症，甚至因長期吃止痛藥，擔心影響下一代而不敢生育，直到使用預防性藥物來治療，偏頭痛大幅降到一週僅發作一次，終得以重拾笑容與生活品質。