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第9輪打BNT！一圖秒懂符合對象、接種時間　2類人9／14可加入登記

▲▼第九期提供BNT第一劑已及高端第二劑。（圖／指揮中心提供）

▲第九期提供BNT第一劑已及高端第二劑。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第九輪確定提供BNT疫苗！中央流行疫情指揮中心今日公布疫苗接種規劃，包含「18至22歲」；「所有65歲以上」；「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT民眾，將可預約接種BNT疫苗第一劑。此外，指揮中心公布，12~17歲不在校施打及不在籍學生，14日上午10點開始可以到疫苗平台意願登記BNT疫苗。

▲▼9/14起開放「12至17歲不在校施打及不在籍學生」至預約平臺意願登記BNT疫苗。（圖／指揮中心提供）

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▲9/14起開放「12至17歲不在校施打及不在籍學生」至預約平臺意願登記BNT疫苗。（圖／指揮中心提供）

BNT疫苗9/23起將優先提供12~17歲學生在校接種，不過，另有不在校施打與不在籍學生族群，指揮中心今日宣布，疫苗平臺會在9/13中午12點暫停意願登記，進行系統調整，9/14上午10點開始開放「12至17歲不在校施打及不在籍學生」至預約平臺意願登記BNT疫苗，至於開放接種時間再依指揮中心公布實施。

指揮中心發言人莊人祥說明，疫苗平台原先開放18歲以上民眾進行意願登記與預約，重新開放後增加12~17歲青少年可以上平台登記，18歲以上民眾屆時仍可以繼續登記。

中央流行疫情指揮中心今也宣布，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第九期將提供BNT疫苗及高端疫苗，當中BNT疫苗提供接種第一劑，符合資格對項包含「18至22歲」；「所有65歲以上」；「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT者；高端疫苗則提供第二劑，對象為「9月28日(含)前符合高端疫苗第二劑接種間隔滿4週以上民眾」。

第九輪對象預約時間為9/20上午10點到9/22中午12點為止，至於施打時間，BNT疫苗預計於9/25至10/2、高端疫苗預計於9/30至10/2。

指揮中心提醒，上述符合資格對象請於9月17日12時前登入預約平臺完成意願登記或修改，並於開放預約期間進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

▲▼指揮中心9/11記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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