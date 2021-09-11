快訊／璨樹颱風襲台！花蓮「急撤離2300人」　今晚停班停課

記者王兆麟／花蓮報導

璨樹颱風襲台，全台將壟罩暴風圈內，而稍早花蓮縣政府表示，風速、雨量等均已達到停班停課標準，今晚即起停止上班上課。另外，為了防範颱風帶來的豪雨、強風，包含東昌村榮光社區、吉安鄉、福興村、南華村、太昌村、水源村、銅門村、文蘭村等土石流潛勢地區，進行預防性撤離，而縣內截至11日17時預防性撤離約2300人。

▲花蓮預防性撤離。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

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另外，新城分局也呼籲，請民眾千萬不能掉以輕心，在強風豪雨來臨之時，千萬不要在戶外逗留，山區的民眾更要多加留意自己的安危，也提醒用路人颱風來襲期間豪雨及強風易有落石、坍塌及土石流，第四區養護工程處也公告將於今日18時起預警性封閉台8線關原（114.6k）至太魯閣（184.5k）路段，18時禁止進入（管制路段人車只出不進），21時起全面封閉（管制路段禁止人車通行），後續視颱風過後實際路況決定恢復通行時間。

此外，第二作戰區11日由陸軍副司令賀中將召集第二作戰區指揮官李中將等重要幹部，召開防颱整備會議，針對境內各災防分區予以工作指導，統籌地區救災資源，目前已完成預置兵力編組計28處409員，以及發電機等應援裝備檢整。

今天下午2時30分派遣兵力137員、車輛25輛，執行吉安鄉榮光社區、秀林鄉銅門村等17處潛勢區，合計1472人次預防性撤離，將持續依災情執行各項災防任務。

對此，第二作戰區強調，將密切關注颱風後續動態，並持續提高防災警戒，做好萬全的因應準備，及時投入災害救援任務。