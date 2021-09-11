「學以致知，了解彼此」　知了讀書會推動滬台青年交流

▲透過讀書分享讓滬台青年更深入了解彼此的「知了讀書會」平台今天啟動。（圖／記者趙禕攝）

記者趙禕/上海報導

學以致知、學以致用、學以知樂，一場透過讀書分享讓滬台青年更深入了解彼此的「知了讀書會」平台，今天在上海樊登讀書APP總部正式啟動；儘管上海防疫要求限制入場人數，但是擋不住求知若渴的在上海兩岸青年踴躍報名，30個名額瞬間被秒空。

「知了讀書會」啟動是第二屆「潮匯海上．2021行進路上的兩岸青年創新創業者」的首期活動。「潮匯海上」系列活動是以滬台青年創新創意創業為切入點，打造滬台青年常態化、緊密型的交流服務品牌的系列活動。啟動儀式由上海市台辦副主任陽禮華、長寧區常委陳志奇展開上海市書法家協會常務理事、上海市長寧區文聯副主席、長寧區書法家協會主席朱濤題寫的「知了讀書會」卷軸正式啟動。

▲上海市台辦副主任陽禮華、長寧區常委陳志奇展開上海書法家朱濤題寫的「知了讀書會」卷軸。（圖／記者趙禕攝）

「知了讀書會」由上海博泰明安法律事務所創始人、來自台灣的張伯男擔任召集人，他也是一位熱愛閱讀的文藝青年。張伯男表示，「知了」寓意著「知道並了解」，倡議成立「知了讀書會」希望通過以書會友開啟閱讀之旅的方式，讓滬台青年不但知道彼此，更能夠深入了解彼此，幫助滬台青年們擴大「朋友圈」，促進兩岸同胞融合發展。

▲「知了讀書會」召集人張伯男希望讓滬台青年更深入了解彼此，擴大「朋友圈」。（圖／記者趙禕攝）

今天活動主辦地上海市長寧區的區委常委陳志奇表示，「知了讀書會」為滬台青年搭建貼近彼此的交流載體，希望成為兩岸青年之間對話的渠道，進一步加強情感交流和專業交流；他也期待滬台青年們「以學促知、以知促行、知行合一」，努力做兩岸交流的促進者、交流合作的開拓者、雙方友誼的傳承者。

▲上海市長寧區區委常委陳志奇致辭。（圖／記者趙禕攝）

這場活動由上海市台辦指導，長寧區台辦、市台協長寧工委聯合區青聯、區知聯會、長寧圖書館、新華社區文化活動中心、中版書房、幸福集薈、燕穀坊輕食等第一批合作夥伴今天在現場共同納印，未來將透過樊登讀書APP平台和資源全力推動「知了讀書會」活動的長遠發展，聚焦創新創業、歷史人文、社會交往等領域，圍繞年輕人關注的議題，選擇在年輕人喜愛的網紅書店、咖啡書吧、青年中心、新友驛站、閱空間等，開展主題性、小規模、常態化的讀書分享活動。

▲「知了讀書會」合作夥伴共同納印推動活動的長遠發展。（圖／記者趙禕攝）

▼樊登讀書董事長郭俊傑和「知了讀書會」召集人張伯男為兩岸青年帶來了一段精彩的分享。（圖／記者趙禕攝）

今天的活動還由樊登讀書董事長郭俊傑和「知了讀書會」召集人張伯男根據谷歌前CEO埃裡克．施密特所著書籍「成就」為兩岸青年帶來了一段精彩的分享。郭俊傑與張伯男分享了他們的閱讀體驗，激發現場出席青年們的熱烈討論。

▲兩岸青年熱情參與「知了讀書會」活動。（圖／記者趙禕攝）