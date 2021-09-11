「好看娛樂」非法聘僱外國人錄節目　1年內犯2次代價曝光 　　

▲「好看娛樂」電視節目製作公司聘僱未經許可的義大利籍外國人錄製節目，遭北市勞動局告發。(圖／達志示意圖)

記者黃宥寧／台北報導

三立電視旗下「好看娛樂製作公司」去年未經申請許可雇用馬來西亞籍人，而違反就業服務法規定，經北市勞動局裁處15萬罰緩。遭裁罰完，娛樂公司今年又找義大利籍人進攝影棚錄製「請問！你是哪裡人」工作，再度遭北市勞動局告發偵辦。士林地檢署考量娛樂公司代理人深表悔悟，處分緩起訴1年，須支付公庫5萬元。

緩起訴內容指出，好看娛樂製作公司在去年9月7日未經許可申請僱用馬來西亞籍人，而違反就業服務法第57條第1款規定，經北市勞動局今年3月18日裁處15萬元罰緩。

好看娛樂明知雇主聘僱外國人，不得聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱的外國人，卻又在行政處分送達的4月6日聘僱未經許可的義大利籍勞工，在好看娛樂製作公司向三立電視承租的內湖攝影棚，從事電視節目「請問！你是哪裡人」錄製工作，遭北市勞動局告發偵辦。

好看娛樂代理人偵查時坦承不諱，檢察官勘驗裁處書、義大利籍勞工陳述狀、演出同意書、勞務報酬單等，認定好看娛樂安排外籍人士上節目，未替外國人申請工作許可，已違就業服務第57條第1款。

檢察官考量被告無犯罪紀錄，庭訊時態度良好，並深表悔悟，經過這次教訓應收儆懲之效，參酌刑法第57條所列事項及公共利益之維護，認以緩起訴為適當，緩起訴期間為1年，向公庫支付5萬元。

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