恐怖畫面曝！他求復合引爆汽油　前女友「衣服炸碎噴飛」80%燒傷

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區一名男子10日上午11點多，跑去榮華路二段一處住宅4樓找前女友求復合，但好說歹說對方都不答應，男子氣急敗壞拿出預藏的汽油潑灑並點燃，2人慘遭火吻導致全身80%燒傷，室內溫度急遽升高，導致玻璃瞬間爆裂，「碰！」的一聲把玻璃、窗簾、甚至女子的上衣都炸飛！目前男女都在醫院急救中。

▲▼男子求復合不成竟點燃汽油引發爆炸，窗簾、玻璃碎裂噴飛到一樓，警、消到場發現屋內滿目瘡痍。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，44歲黃姓男子從事外送員，過去多次跑去45歲林女的住處求復合，但都失敗且爆發衝突，警方已多次前往關切。林女5日申請保護令，但黃男10日趁保護令還未核發下來，拿著汽油再次到場求復合，一言不合竟想拉著林女一起死！

▲林女胸罩都被炸飛，全身80%燒燙傷，目前在醫院插管急救中。（圖／記者陳雕文翻攝）

黃男潑灑汽油並點燃，與林女同時被火紋身，由於現場溫度急遽升高，導致窗戶爆裂，而林女所穿的胸罩也被炸出屋外，噴到一樓的馬路上，後來黃男因太過痛苦，從4樓跳下倒臥在3樓平台失去意識。

警、消人員到場後，看到渾身燒傷的林女還勉強能走路、說話，表示前男友來找他復合不成點燃了汽油！這對男女分別被送往林口長庚及亞東醫院插管急救中，詳細案發原因仍待警方釐清。

▼黃男是外送員，10日上午騎車跑去找前女友求復合。（圖／記者陳雕文翻攝）