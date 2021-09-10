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一張圖揭露「全球為何都敗在Delta」！　重症醫：人類輸在撒謊

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▲黃軒醫師分析數據，表示全球無任何一個國家，有8成打滿2劑疫苗的覆蓋率。圖中淺綠色為施打過一劑的數據，深綠色為打滿兩劑。（圖／黃軒醫師授權）

作者：黃軒／現為重症醫學專科醫師、胸腔內科專科醫師

《 人類輸在撤（應為撒）謊 ? 那是一埸危險的「防疫劇場」》

早上起來，想要知道全球哪一個國家「滿二劑」完全接種疫苗的覆蓋範圍可以超過80%，因為全球現在是Delta 病毒侵犯，只有八成以上的人有接種疫苗才能保護群體免疫！

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很失望，在在這個地球表面上，

「沒有一個國家是真實的接種疫苗滿二劑，且得超過80%」

接種疫苗” 滿二劑 " 的前三名國家 ( 2021.09.08)：

葡萄牙( 78.75%) 、新加坡 ( 76.51%)、阿拉伯大公國 (77.11%)

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難怪，「Delta病毒，依舊是全球最大的霸主了！」

更奇怪的，幾乎每個國家的領導人，政客都會説。我們什麼已經快要 or 什至已達70%、80%，或60%以上…

他們說的數字，大部分都是「一劑 + 二劑」，加起來的數據，全說出最高的%數字，殊不知Delta 變種病毒，不吃這套戲路！

A. 只有滿滿二劑接種疫苗，才能抵抗住Delta病毒⋯⋯

最新一期《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的研究發現：

打了2劑BNT疫苗對Alpha和Delta病毒株的有效性是93.7%和88%；

打了2劑AZ疫苗對Alpha和Delta病毒株的有效性則是74.5%和67%；

但若只打1劑，對Alpha和Delta病毒株的有效性則只有48.7%和30.7%，

結論就是，不論打哪一種都好，一定要打好打滿兩劑，效果才會好

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▲黃軒醫師分析數據，表示要打滿2劑才能有效防疫。（圖／指揮中心）

B. 在pandemic 仍然流行下，在Delta病毒侵犯下

我們需要的是，群體免疫是要達80-87.5%，才能有效控制Delta 病毒！

但是很多國家都認為自己，只要有60%或70%的覆蓋率就安全了！

最要命的，還有些國家，會把「一劑 + 二劑」的接種%，全都算在一起，比較容易達成好%數據！

這樣分數會容易比較高一點！

C. 殊不知，Delta 病毒，R值是6-8，且變種病毒是需要完全滿二劑才能算有效！

在Delta下，需要人民滿二劑，又滿14天後，且又必須要80%以上覆蓋率才能有效控制疫情！

但是很多國家，卻只要是達到60%或70%的覆蓋率，就會大大宣傳自己的政績，什至「拆口罩、開放群眾聚會」⋯⋯

在Delta 病毒下，這些做的好像很安全，事實上不足安全的措施，其實是很危險的！

D. 那是一場危險的「防疫劇場」

美國的作家德納克（Derek Thompson） 在去年7月27日，在給大西洋（the Atlantic) 雜誌報導一篇文章，使用了「防疫劇場, Hygiene Theater」一詞：

主要是指當局採取一系列防疫措施，旨在給人民帶來一種，提高安全防疫錯覺，而實際上.這些防疫措施你去做了，但在科學上卻幾乎沒有減少COVID19 的風險，什至會使疫情更糟。

E. 例如荷蘭

荷蘭在今年7月3-4日，舉辦了大型音樂活動

叫Verknipt Festival 2021 ！共有二萬人左右參與。

進入者，尊守防疫規定：

1.疫苗接種完成證明

2.沒疫苗接種或未完成二劑疫苗，得持72小時內的陰性證明入埸

但是節慶結束後，當地馬上新增了1000名以上的病例，這些人當時都在Verknipt Festival 2021 音樂會現場狂歡的人呢！

F. 不同變種病毒，需要不同覆蓋率

真正pandemic 仍然在地球上，對於Delta 病毒，你明明需要至少80%-87.5%的完整二劑接種疫苗的覆蓋率，才算有效啊！

但是大家頭腦，卻一直停在，60%就算可以了！

你大學的level，也許60%算及格！

( 60% 那是對去年初原始病毒有效 )

(75%那是對去年底Alpha病毒有效 )

如今Delta病毒，已經變種，晉升到在研究所level，現在80%才算及格呀！

其實，全球很多國家，正在上演一埸又一場的「防疫劇場, Hygiene Theater」，

在科學角度看：人類對自己撤（應為撒）謊，這是一場很危險的遊戲，不是嗎？

G. 最後大家都記得 :

1.「救個體 」：

不論打哪種疫苗都好，一定要打好打滿兩劑 + 14 天以上。

2.「救全球/全民 」：

對於Delta 病毒，需要至少80%-87.5%的完整二劑接種疫苗的覆蓋率。

如果記不得，你就不知道，地球上，還有哪個人類正對自己撤謊，這不也是一場很危險的遊戲了嗎？

※本文章已獲黃軒醫師授權，未經同意請勿任意轉載。

►想吃燒肉快存起來！

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