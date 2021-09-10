快訊／今年「最強颱風璨樹」陸警發布！暴雨警戒區域出爐

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風璨樹逼近，周末兩日影響台灣各地，且可能登陸，中央氣象局17:30發布陸上颱風警報，提醒各地嚴加戒備。周末兩天雨勢最大的區域包括北部、東半部、南部局部地區，可能出現局部豪雨以上等級降雨。陸上颱風警報首波警戒範圍包括台東、恆春半島、屏東。

▲璨樹颱風來勢洶洶，周末各地都要注意防颱。（圖／翻攝自RAMMB）

璨樹17時的中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約470公里之海面上，以每小時18轉13公里速度向西北轉北進行，近中心最大風速每秒58公尺（約每小時 209 公里），相當於17 級風，瞬間最大陣風每秒73公尺（約每小時 263 公里），相當於17 級風以上。璨樹的七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

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氣象局表示，警戒範圍包括陸上台東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及屏東等，應嚴加戒備並防強風豪雨；海上為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備。

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，璨樹持續增強，空降成為今年最強颱風，雖然巔峰期不長，隨著颱風北上後會稍微減弱，但接近台灣時，至少也會是中颱上限的強度，預計從東部近海陸地到近海間通過，北部、東部、恆春半島雨勢最明顯。

▲▼璨樹颱風靠近，周末北東有豪雨以上等級降雨。（圖／氣象局）

氣象局預報員徐仲毅表示，明日颱風逐漸接近，周日是影響最大的一天，明天開始東部、恆春半島、南部部分地區逐漸有雨，東半部、恆春半島可能有大雨或豪雨，其他地區則是上半天晴朗炎熱，午後有雷陣雨。

周日開始各地天氣不穩定，中部以北、東北部、東部、南部及東南部山區都可能有大雨或豪雨，其他地區也會有短暫陣雨，周日北部、東北部將有局部豪雨以上等級雨勢。