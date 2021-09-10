Sony Xperia 5 III開箱影音實測：與Xperia 1 III全面比一比

▲Sony Xperia 1 III與 Xperia 5 III 全功能實測評比。（影片／記者洪聖壹攝、製作）



特約記者洪聖壹／綜合報導

6吋手機向來是手機廠必爭之地，合手的手機向來都贏得許多擁護者。在 iPhone 12系列當中，6.1吋的機種便提供兩個不同選擇，同樣的旗艦機，不同的拍攝功能。Sony Mobile的思維不太一樣，針對 6.1吋的 Xperia 5 III，塞入來自 Xperia 1 III的最新功能，刪去消費者可能不太使用的功能，本篇透過實測提供給大家參考。

▲Xperia 5 III 開箱與日夜拍實戰。（圖／記者洪聖壹攝）

＊開箱：

Xperia 5 III 共有鏡黑、鏡綠跟鏡粉三款，原廠盒裝外觀看不出來自己購入的是哪一款，只能從側邊盒裝的說明看出，隨附手機、充電線，與 30W PD 快充插頭。

▲Xperia 5 III 提供鏡黑、鏡綠、鏡粉三款。（圖／記者洪聖壹攝）

＊外觀：

相較於 Xperia 1 III來說，定位在「合手」(Compact)的 Xperia 5 III 螢幕縮減到 6.1 吋，螢幕解析度從Xperia 1 III 的 4K 降低到 1080P。其他都一樣，一樣都是 21:9顯示比例，一樣都是 OLED 面板，畫面更新率維持在 120Hz、最高觸控採樣率一樣也是 240Hz。

▲Xperia 5 III（左）螢幕視野與 Xperia 1 III相比會比較小一點，但是並不會影響實際閱讀。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III（上）解析度 1080P與 4K 螢幕的 Xperia 1 III相比，存在細膩度與顏色對比差異。（圖／記者洪聖壹攝）

手機右側電源鍵整合指紋辨識解鎖功能，上方有音量鍵、下方同為功能鍵與拍照按鍵，機身左側提供的 SIM 卡槽為三選二卡槽，支援 5G+4G 雙卡雙待，這樣的配置在這幾年來對 Sony Mobile 的旗艦機已經算標配，近年來也不乏有 Android 廠商「跟隨」。

▲Xperia 5 III同樣採用 3 選 2 卡槽，支援5G+4G 雙卡雙待。（圖／記者洪聖壹攝）

▲手機側邊同樣提供整合指紋辨識的電源鍵、音量鍵、功能鍵實體拍攝按鍵。（圖／記者洪聖壹攝）

相較上一代來說，Xperia 5 III 的上下邊條明顯縮窄，在這樣的空間塞入雙前置揚聲器與 800 萬畫素自拍鏡頭，捨棄挖孔屏、瀏海屏的設計思維，展現出開發者對產品設計的自信與堅持，這點挺可敬的。

▲Xperia 5 III 上方與兩側邊框明顯較窄，上方內藏揚聲器、自拍鏡頭跟距離感應模組。（圖／記者洪聖壹攝）

至於手機上方與下方各自提供的是 3.5 mm 耳機孔與 Type-C 傳輸孔，如果仔細看的話，收音孔也設計在上下兩端，其實 Xperia 1 III 也是這樣的配置。記者體驗過後認為，這樣設計對於橫向玩遊戲收音品質較好，而且比較不容易雙手遮蔽而影響品質。

▲Xperia 5 III 機身頂部配置實體 3.5mm揚聲器跟收音孔。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III 機身底部提供 Type-C傳輸孔跟收音孔。（圖／記者洪聖壹攝）

＊設計：

在設計風格方面，SONY ID Designer 石津雄登（Ishizu Yuto）指出，開發團隊因為 Xperia 5 III 雖然顯示器是 6.1 吋，但卻承襲 Xperia 1 III 潛望式望遠變焦鏡頭與大容量電池，因此每一個零件都會盡量縮小，或者研究排列的方式，讓手機的空間維持在最小的空間當中。

▲實際拿起來與 Xperia 1 III 相比，相對合手許多。（圖／記者洪聖壹攝）

記者觀察今年 Xperia 5 III 設計上跟 Xperia 1 III 完全不同，採用鏡面背蓋搭配亮面圓邊框的配置，看起來有點像是瘦小板的 iPhoen 11 Pro。

▲Xperia 5 III 的 6.1 吋前後玻璃、金屬中框與四周圓邊設計跟5.8吋的 iPhone 11 Pro有點類似。（圖／記者洪聖壹攝）

在配色方面，Xperia 5 III 都是採用康寧鏡面玻璃搭配金屬中框的配置，這次體驗的鏡粉款四周邊框滾上的是粉金色。SONY CMF Designer 片山奈美（Katayama Nami）也提到這次的粉色不是亮麗的粉色，而是帶有一點溫暖優雅，又有一點淡淡的光芒，就像黃昏的色調，能在不同光源當中變化，希望讓使用者能夠充滿幸福感。

▲原廠提到這次的鏡粉選用溫和的粉色系，透過黃昏的色調為用戶帶來幸福感。（圖／記者洪聖壹攝）

記者初步感受來說，這支手機的粉色確實不如一般亮麗的粉，而是略帶一點彩霞的深沈感，耐看度比較高，而談到「黃昏」的意向，近期 iPhone 13 系列傳聞的「落日金」也有異曲同工感。

▲傳聞 iPhone 13 今年新色「日落金」剛好也是類似傍晚日落溫和的顏色。（圖／取自LETSGO Digital）

＊效能：

硬體規格方面，Xperia 5 III 雖然是搭載高通S888 行動平台，但是記憶體僅有 8GB，實際使用安兔兔跑分，得分約在 61 萬分，搭配 Geekbench 5 的CPU（單核1109、多核 3394） 與 GPU（4695）運算分數來參考觀察，該款手機的得分不算低。在散熱方面，金屬材質搭配玻璃機身在效能全開玩遊戲，或者戶外曬太陽進行連續拍照，都可以明顯感受到溫升，但是由於機身材質的關係，手機機身易冷也易熱。

▲實際玩遊戲的手感與流暢度算是中上水準。（圖／記者洪聖壹攝）

▲安兔兔跑分得分超過 61 萬分。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Geekbench 5跑分在 GPU 得分不意外獲得4695高分，CPU 單核與多核運算也是旗艦水準。（圖／記者洪聖壹攝）

來自 PTT 網友分享的消息，因為這支手機支援 IP65/IP68防塵防水，所以如果希望手機快點降溫，那麼可以拿去「泡冰水」，算是耍一點小聰明，換取更多的空間，不過這邊要特別提醒用戶：泡水最好別超過 30 分鐘，而且不能是鹽水，泡完水之後，一定要擦拭乾淨，靜置一段時間才進行充電。

▲由於機身是金屬搭配玻璃材質，易冷易熱，倘若在意溫升的用戶，不妨嘗試泡冷。（圖／記者洪聖壹攝）

＊與 Xperia 1 III 逆天拍照比一比：

拍照規格方面，Xperia 5 III 跟 Xperia 1 III 都是全球首款配備潛望式望遠變焦鏡頭的智慧型手機，透過單一鏡頭可以實現 70mm與105mm焦段的變焦效果，今年 Photo Pro 也與相機整合在一塊，除了可以快速變換 B、P、S、M等模式之外，可以自行調整曝光值，在人像方面，可以透過散景調整模糊度，另外也同樣都有每秒 20 張高速連拍等效果，相機規格方面都是一樣 1200 萬畫素三鏡組，16-24-70-105mm 四焦段，廣角端光圈加大到 F1.7。

▲Xperia 5 III 與 Xperia 1 III 同樣配備蔡司廣角、超廣角、潛望式變焦三鏡組，表面都提供 T*鍍膜，但是少了中間的 iToF鏡頭帶來的即時測距功能。（圖／記者洪聖壹攝）

▲拍攝介面同樣整合 Photo Pro，自動模式可以自動辨識場景。（圖／記者洪聖壹攝）

關於夜拍、低光源拍攝、人像、風景、靜物等，各環境下的實際拍攝對照樣張如下：（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢閱）

▲Xperia 5 III（左/上）與 Xperia 1 III 花卉近拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III（左/上）與 Xperia 1 III 2.9X 長焦拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III（左/上）與 Xperia 1 III 1X 背光拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III（左/上）與 Xperia 1 III 1X 超廣角室內低光源拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III（左/上）與 Xperia 1 III 室內靜物拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III（左/上）與 Xperia 1 III 夜間戶外建築物拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III（左/上）與 Xperia 1 III 室內一般拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III（左/上）與 Xperia 1 III 室內靜物拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III（左/上）與 Xperia 1 III 傍晚戶外建築物拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III（左/上）與 Xperia 1 III 傍晚戶外風景拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III（左/上）與 Xperia 1 III 傍晚超廣角拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III（左/上）與 Xperia 1 III 潛望長焦 2.9X拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III（左/上）與 Xperia 1 III 潛望長焦 4.4X拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

不過 Xperia 5 III 少了 iToF 鏡頭，所以少了「即時物件追蹤對焦」功能，但是同樣保留物件追蹤對焦跟人眼追蹤對焦的功能，實測兩者主要差異在於 Xperia 5 III 需要手動觸碰對焦物件，而 Xperia 1 III 則是會透過 AI 的形式辨識正在快速移動中的物體，這方面在先前的實測影片有做出差異，提供給大家參考，實際拍攝場合當中，Xperia 1 III 可以帶來精準對焦，得到相對比較清晰的照片。

▲Xperia 5 III（左/上）與 Xperia 1 III 戶外物件追蹤對焦拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

兩支手機都支援散景拍攝，效果非常自然。不過自拍鏡頭都是 800 萬畫素，這方面是整體規格當中最普通的，實際拍攝起來白天畫面偏白，感光效果也不佳，不過廣角非常可取，手不用特別伸很長就可以對好位置自拍。

▲Xperia 5 III（左/上）與 Xperia 1 III 戶外散景模式拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 5 III（左/上）與 Xperia 1 III 自拍。（圖／記者洪聖壹攝）

＊續航力：

Xperia 5 III 跟 Xperia 1 III 配備相同的 4500 mAh，實際體驗下來，手機在續航力方面確實有感升級，像是在戶外拍攝照片過程中，一整天下來，Xperia 1 III 僅剩不到 10% 需要充電，而 Xperia 5 III 還有剩餘近 20%，初步判對是因為螢幕消耗電力較高，另外啟動 iToF 鏡頭需要額外耗費電力，這方面也提供原廠拆解手機的對照圖片給大家參考：

▲▼將產品拆解觀察，Xperia 1 III （上）與 Xperia 5 III（下）擁有相同 4500mAh 電池，但是在螢幕、iToF 跟無線充電當中做了差異化。（圖／記者洪聖壹攝）

＊小結：

這次體驗下來，相較於 iPhone SE 2020 跟 iPhone 11 的差異，Sony Mobile 針對入門級旗艦機的看法與 Apple 公司同樣都是放入當年最旗艦的處理器，但是最大的分歧點在於：Sony Mobile 著重的是「在極限的空間盡量塞入用戶需要的功能」。

因此相較 Xperia 1 III 來說，Sony Mobile 並未捨棄今年最新的潛望式變焦技術，也沒有縮小「電池容量」，雖然少了 4K 螢幕、iToF 與無線充電，但從持續堅持採用「耳機孔」、「IP68高階防水」、「實體指紋辨識」、「實體拍照按鍵」跟「micoSD卡」，這些部分功能可能在其他廠商眼中看起來是「過時」的設計，在 Sony 粉絲的眼中卻是不可多得的產品功能，也因此Xperia 5 III 提供的不僅僅是一支合手的手機，更是一支迎合消費者多工需求的產品。

這次產品體驗時間有限，記者並沒有測試耳機孔跟手機音效，不過從拍照跟遊戲效能來看，Sony Mobile 並沒有閹割任何一顆鏡頭帶來的拍攝表現，8GB RAM 就現有 S888 旗艦機來說，像是三星S21系列、小米的小米11，Realme GT戰神機都是採用相同的規格，唯一的缺點或許是刻意堆料帶來的副作用- 價格。該款手機官方建議售價為新台幣 29,990 元，相對來說是會比較高一些。