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9月大女嬰肚內竟懷「小寶寶」！已長出脊椎骨...醫驚曝原因

▲▼嬰兒,小孩,嬰兒床,頭髮,頭顱。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲女嬰體內的「小寶寶」已有拳頭大小了。（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

九個月大女嬰肚子內竟有「小寶寶」？大陸浙江溫州醫科大學附屬第二醫院近日有一起罕見病例，女嬰因為腹部隆起，被家人送至醫院，經檢查後發現是個「寄生胎」，這是一種先天性疾病，發病率僅有五十萬分之一。

綜合陸媒報導，現年29歲的林女士是大陸福建福鼎人，一個月前發現小女兒小花（化名）的肚臍處有隆起異狀，且摸起來有點硬，因不放心便帶著女兒到溫醫大附二院就診。經過檢查後，醫生初步判斷腫塊可能是個寄生胎，「得看這個腫塊裡有沒有脊椎骨」，隨後就為小花安排手術。

醫生在手術中發現，腫塊直徑約7公分，與成人的拳頭大小差不多，腫塊表面佈滿了有如蜘蛛網般的血管，其中有些血管還連接著小花體內的器官，不斷地在吸收小花的營養。歷經一個多小時的手術時間，醫生成功將腫塊從小花體內分離，腫塊隨後也進行切片檢查，結果顯示，在腫塊裡有發現脊椎骨，證實醫生判斷，就是一個未成形、仍在成長的「寄生胎」。

醫生表示，「林女士原本是懷上雙胞胎，不過孿生胚胎在發育初期，一個胚胎被包入了另一個胚胎，進而產生寄生胎，簡單來說就是姐姐把妹妹『吃』掉了，但妹妹仍在姐姐體內繼續吸收營養。」

醫生也指出，寄生胎往往發育不全，缺少四肢或器官，所以不可能存活，「寶寶繼續長大，寄生胎也會跟著長大，但它會威脅到宿主寶寶，會壓迫他們的器官，在腹腔內發生感染，還會搶奪宿主寶寶的營養，因此必須盡快取出。」

所幸發現及時、手術順利，寄生胎並未對小花造成太大影響，術後一週後便康復出院。醫生提醒，寄生胎在孕婦做產前篩檢時就可以發現，準媽媽要落實產前篩檢、降低風險。

▲▼日本染疫孕婦早產嬰兒身亡。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲寄生胎在孕婦的產前篩檢可以檢查出來。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

據維基百科的資料，寄生胎又稱為胎中胎，是一種在體內形成了類似胎兒的組織塊的發育異常，發生機率為五十萬分之一。

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