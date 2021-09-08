　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸爆出「虐貓產業鏈」　專人開發客戶「100G虐貓片賣170元」

▲▼大陸爆出「虐貓產業鏈」　100G虐貓影片賣170元。（圖／翻攝猛瑪新聞）

▲貓咪4條腿被折斷，牙齒被拔光，送往醫院急救。（圖／翻攝猛瑪新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸動保人士近日發現網路上有人在販賣虐貓影片，而且已經發展成一條「虐貓產業鏈」，有人專門錄製虐貓的影片、有人專門整理影片出售，還有人專門負責「開發客戶」，100多G的影片販售40元人民幣（約170元新台幣），並擁有大量的買家。

根據《猛瑪新聞》報導，一名曾參與販售虐貓影片的網友透露，他偶然在網路上看見虐貓的影片，當下感到非常慘忍、可怕，這沒有讓他成為一名虐貓者，也沒有成為一名反虐志願者，卻讓他從中找到了一條「賺錢管道」。

這名網友表示，他注意到，拍攝虐貓影片的人，都會在虐貓的影片裡面標註自己的帳號ID，除了表演慾以外，就是為了版權，拓寬販售管道，他就是通過影片內的ID，聯繫上一位「虐貓界」的人。

這名網友指出，他聯繫上這名虐貓界的人以後，很快就建議對方授權自己來營運銷售管道，「他們負責抓貓、領養貓、買貓來獲得貓咪，在家裡拍攝虐貓影片，然後交給下線來販賣。」

這名網友提到，有需求才會有利益，虐貓影片買賣有一條完整的產業鏈，有專門拍攝影片的虐貓者、整理影片出售的專業販賣者，還有專門在各個管道開發客戶的仲介，「很難說他們是經過專門的分工，但有意無意的，產業鏈已經形成。」

這名網友強調，隨著虐貓影片被全網聲討，特別是部分拍攝虐貓影片的人被曝光之後，各大平台都對虐貓影片的買賣進行了整頓，他也是在這時決定離開這一行。

▼販售影片的人非常警惕，詢問買家是不是「釣魚」。（圖／翻攝猛瑪新聞）

▲▼大陸爆出「虐貓產業鏈」　100G虐貓影片賣170元。（圖／翻攝猛瑪新聞）

《猛瑪新聞》新聞的記者也透過該名網友，聯繫到一名虐貓影片的販售者「李木」，他非常警惕，一開始就問「你是記者嗎？」「不會是釣魚的吧？」但打消疑慮後，很快就開始推銷，「我微雲有80G網盤有20多個G，正常賣40元，你願意給多少給多少。」

最後記者用40元買下了100多G的虐貓影片，這之中，虐貓者採用的方式有電擊、勒喉、剝皮、火燒、吊打、拆指甲、開水燙、錘子砸腳、前子斷腿等，手法之殘忍與多樣，遠超常人想像，受虐的貓咪各式各樣，有橘貓、也有英短藍白。

知情人士指出，虐貓者拍攝虐貓影片，不只是為了販賣，也是為了炫耀，「誰虐的貓更多、誰的工具更全、誰的手法更專業、誰虐殺的貓更名貴，誰在圈內的名聲就更高。」

動保人士表示，不能迴避的一個事實是，從法律的角度來說，在中國虐貓是不犯法的，但是肉搜虐貓人、實施網路暴力，甚至是線下暴力，卻毫無疑問是犯法的，「曾經有一個女孩，看到虐貓影片很生氣，跟朋友一起找出了虐貓的人，把對方打了一頓，結果因為故意傷害罪被派刑7個月。」

動保人士指出，現在他們只能對虐貓人進行道德譴責，可是即便是譴責，也有必須小心的地方，「有時候我們因為氣憤去轉發虐貓影片、曝光虐貓人資料，反而會幫助買賣雙方建立聯繫，網路背後，你都不知道有多少人正在默默找這些買賣管道，我們反虐貓，不能反成了給他們打廣告。」

▼販售的影片內容相當殘忍，還包含「同類相食」。（圖／翻攝猛瑪新聞）

▲▼大陸爆出「虐貓產業鏈」　100G虐貓影片賣170元。（圖／翻攝猛瑪新聞）

動保人士提到，他曾在虐貓群臥底過一段時間，這些人對自己的行為是毫無罪惡感的，「他們認為，貓是惡魔，會吃小鳥，所以殺貓是正義；還有人認為，對貓再好，貓也不親人，很生氣，就去虐貓。」

北京心理諮詢師王澤領表示，對於虐貓行為是對生命的漠視和殘忍，研究表明，虐待動物的人也極有可能會虐待比他弱小、沒有反抗能力的對象，比如小孩，配偶，老人、陌生人，「施虐者往往有長期得不到滿足內心需求，承受著巨大的心理壓力，欺負弱小會讓他本來弱小的自己感到自己的很強大，從而保護自己的內心，這是一種心理防禦。」

王澤領指出，當這些人心理問題嚴重到一定程度，他們會變得更加殘忍和麻木不仁，甚至形成反社會人格，危害社會，「他們需要管制嗎？當然需要，這種施虐的行為必須停止下來。同時，他們也特別需要關愛和心理的治療。」

報導提到，大陸已經有多名全國人大代表、委員建議設立反虐待動物法，有人認為，帶有網路炫耀性質的虐待動物行為不僅沒有減少，反而不斷升級，這顯然跟法律的缺失有關，而設立相關法律，不僅關乎動物保護，更是社會公共安全問題。

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
「四級警戒」有多恐怖？超嚴管制條件一次看
快訊／機師確診、幼兒園群聚引恐慌　總統喊話了
快訊／蔡英文聲援張鈞甯：這對兩岸交流非正面意義
璨樹強度達中颱上限！路徑南修　1狀況可能發陸警
板橋重演「萬華蟲洞」謎題！　網抖：不科學
新北+7感染源出爐！6例家戶感染　幼兒園群聚累計22例
快訊／柯文哲驚曝：Delta已進入社區　好幾個感染源存在
快訊／2確診童家長在「內湖、士林」上班　北市居隔12人
Delta進社區！陳時中曝匡列破千人「預防性隔離」原因
快訊／幼兒園群聚「密集足跡」曝　板南線、淡水信義線
北市停課指引升級！1例Delta「全校停14天」　接觸者班級
Delta入侵直接「四級警戒」？陳時中直言：無法控制會考慮
快訊／台北市不禁內用！　柯文哲籲「多外帶、少內用聚會」
快訊／北市4幼兒園+3國小「643人停課」　247名師生居隔
快訊／台中開第一槍！　只要學生被匡列全校停課
快訊／麻醉護理師花蓮足跡曝　星巴克+兆豐農場+東大門夜市全入
LIVE／跟進新北市禁內用？　柯文哲最新說明
快訊／侯友宜：餐飲業、超商、夜市「停止內用」到9／15
快訊／Ct值17.3！染Delta幼兒園家長　2天搭捷運到「
快訊／板橋某社區6人染疫　343人採檢出爐
CNN：璨樹幾小時內將升級　超大颱風眼照曝光
幼兒園染疫Ct值35↑！憂Delta早進社區　陳時中解答了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深圳賽格大廈停業113天後重啟　商戶搶首日進駐盼盡快營業

大陸爆出「虐貓產業鏈」　專人開發客戶「100G虐貓片賣170元」

台加入CPTPP列優先事項　國台辦：必須以一個中國原則為前提

習近平9日將視訊出席金磚國家峰會　印媒：五國料談阿富汗局勢

陸央行：堅持不搞「大水漫灌」　人民幣穩定對「共同富裕」很重要

學霸女研究生遭貨車輾壓「大腿變形」　昏迷前呼救：幫我人工呼吸

公司快倒閉！落魄老闆花10元「爽中4千萬」　秒給員工發工資獎金

男搭車行李箱傳惡臭　小黃司機打開「摸到軟軟的」崩潰發現女屍

28歲正妹「肢解男友」分4塊！3天後被逮捕冷回：對他懷恨在心

終於玩到遊戲！陸青少年「花錢租大人帳號」2個小時140元

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

深圳賽格大廈停業113天後重啟　商戶搶首日進駐盼盡快營業

大陸爆出「虐貓產業鏈」　專人開發客戶「100G虐貓片賣170元」

台加入CPTPP列優先事項　國台辦：必須以一個中國原則為前提

習近平9日將視訊出席金磚國家峰會　印媒：五國料談阿富汗局勢

陸央行：堅持不搞「大水漫灌」　人民幣穩定對「共同富裕」很重要

學霸女研究生遭貨車輾壓「大腿變形」　昏迷前呼救：幫我人工呼吸

公司快倒閉！落魄老闆花10元「爽中4千萬」　秒給員工發工資獎金

男搭車行李箱傳惡臭　小黃司機打開「摸到軟軟的」崩潰發現女屍

28歲正妹「肢解男友」分4塊！3天後被逮捕冷回：對他懷恨在心

終於玩到遊戲！陸青少年「花錢租大人帳號」2個小時140元

「條子鴿」酈俊睿謊言又被揭穿！　空軍：從未有「酈」姓飛行員

只開放外帶！好市多、愛買新北全門市明起「關閉座位區、停內用」

連鎖藥局賣非法血氧機撈119萬　8人緩起訴要繳庫415萬

Delta風暴被隔離者送南投檢疫　一肚子怨氣！靠蟬鳴鳥叫舒壓

數十億用戶遭殃！　BrakTooth漏洞「透過藍牙」攻擊Android產品

連2貶！新台幣收盤貶值 7.3分　收在27.746元

修護超有感！「輕乳霜新作」盤點，夏轉秋必備

鄧佳華羞認「親子台姐姐很難追」！連千毅一聽搖頭　1句話點醒他

陳時中「會考慮升級！」　四級警戒有多恐怖？超嚴管制條件曝光

第二批BNT到貨時間有變數！　延至明晨6時30分運抵桃機

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

大陸熱門新聞

人妻嫌老公太醜！約帥男「洗基因生子」影片曝光

小五學生辣媽睡了17名同學爸爸？官方通報曝

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

短髮妹遇「天兵鎖匠」氣炸！網看身材全歪樓

新郎變態「強吻伴娘」　新娘一旁卻笑開懷

女大生遭貨車輾壓　昏迷前呼救「幫我人工呼吸」

落魄老闆中4千萬！馬上給員工發工資獎金

28歲正妹肢解男友分4塊！虐殺動機曝：對他懷恨在心

行李箱沾血　小黃司機摸到女屍崩潰

只能玩1小時遊戲　陸青少年擠崩伺服器

每天被逼跳繩3千下長高　女孩腳痛到不能走

終於玩到遊戲！陸青少年租帳號2小時140元

陸企告蘋果侵權！要求停售iPhone

6歲男童天生無陰莖遭遺棄！醫一看：全球罕見

更多熱門

相關新聞

茶茶遭燙死　他：明天就澆酸在你身上

茶茶遭燙死　他：明天就澆酸在你身上

新北市蘆洲男為求復合，地獄式虐貓行為造成茶茶身上大面積燙傷，經數天搶救後仍不幸於28日死亡，此消息一出便引起社會關注，許多公眾人物都挺身為茶茶發聲，作家呂秋遠於29日貼出10點勸世文，更直言，「今日他澆熱水在動物身上，明天就澆硫酸在你身上」。

謝謝不放棄我！千網看茶茶圖爆哭

謝謝不放棄我！千網看茶茶圖爆哭

整理包／蘆洲男熱水燙貓始末曝光

整理包／蘆洲男熱水燙貓始末曝光

茶茶與天使對話　7張圖逼哭千人

茶茶與天使對話　7張圖逼哭千人

蘆洲男熱水淋貓致死　移送地檢署

蘆洲男熱水淋貓致死　移送地檢署

關鍵字：

虐貓虐貓產業鏈

讀者迴響

熱門新聞

快訊／板橋確診基因定序是Delta　新北停止內用、關閉運動場所

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

獨／新北擬下午宣布停止內用　關閉籃球場、棒壘場、運動中心

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

璨樹「完整清晰颱風眼」曝　最快下午轉強颱

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

更多

最夯影音

更多
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面