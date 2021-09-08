大陸爆出「虐貓產業鏈」　專人開發客戶「100G虐貓片賣170元」

▲貓咪4條腿被折斷，牙齒被拔光，送往醫院急救。（圖／翻攝猛瑪新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸動保人士近日發現網路上有人在販賣虐貓影片，而且已經發展成一條「虐貓產業鏈」，有人專門錄製虐貓的影片、有人專門整理影片出售，還有人專門負責「開發客戶」，100多G的影片販售40元人民幣（約170元新台幣），並擁有大量的買家。

根據《猛瑪新聞》報導，一名曾參與販售虐貓影片的網友透露，他偶然在網路上看見虐貓的影片，當下感到非常慘忍、可怕，這沒有讓他成為一名虐貓者，也沒有成為一名反虐志願者，卻讓他從中找到了一條「賺錢管道」。

這名網友表示，他注意到，拍攝虐貓影片的人，都會在虐貓的影片裡面標註自己的帳號ID，除了表演慾以外，就是為了版權，拓寬販售管道，他就是通過影片內的ID，聯繫上一位「虐貓界」的人。

這名網友指出，他聯繫上這名虐貓界的人以後，很快就建議對方授權自己來營運銷售管道，「他們負責抓貓、領養貓、買貓來獲得貓咪，在家裡拍攝虐貓影片，然後交給下線來販賣。」

這名網友提到，有需求才會有利益，虐貓影片買賣有一條完整的產業鏈，有專門拍攝影片的虐貓者、整理影片出售的專業販賣者，還有專門在各個管道開發客戶的仲介，「很難說他們是經過專門的分工，但有意無意的，產業鏈已經形成。」

這名網友強調，隨著虐貓影片被全網聲討，特別是部分拍攝虐貓影片的人被曝光之後，各大平台都對虐貓影片的買賣進行了整頓，他也是在這時決定離開這一行。

▼販售影片的人非常警惕，詢問買家是不是「釣魚」。（圖／翻攝猛瑪新聞）



《猛瑪新聞》新聞的記者也透過該名網友，聯繫到一名虐貓影片的販售者「李木」，他非常警惕，一開始就問「你是記者嗎？」「不會是釣魚的吧？」但打消疑慮後，很快就開始推銷，「我微雲有80G網盤有20多個G，正常賣40元，你願意給多少給多少。」

最後記者用40元買下了100多G的虐貓影片，這之中，虐貓者採用的方式有電擊、勒喉、剝皮、火燒、吊打、拆指甲、開水燙、錘子砸腳、前子斷腿等，手法之殘忍與多樣，遠超常人想像，受虐的貓咪各式各樣，有橘貓、也有英短藍白。

知情人士指出，虐貓者拍攝虐貓影片，不只是為了販賣，也是為了炫耀，「誰虐的貓更多、誰的工具更全、誰的手法更專業、誰虐殺的貓更名貴，誰在圈內的名聲就更高。」

動保人士表示，不能迴避的一個事實是，從法律的角度來說，在中國虐貓是不犯法的，但是肉搜虐貓人、實施網路暴力，甚至是線下暴力，卻毫無疑問是犯法的，「曾經有一個女孩，看到虐貓影片很生氣，跟朋友一起找出了虐貓的人，把對方打了一頓，結果因為故意傷害罪被派刑7個月。」

動保人士指出，現在他們只能對虐貓人進行道德譴責，可是即便是譴責，也有必須小心的地方，「有時候我們因為氣憤去轉發虐貓影片、曝光虐貓人資料，反而會幫助買賣雙方建立聯繫，網路背後，你都不知道有多少人正在默默找這些買賣管道，我們反虐貓，不能反成了給他們打廣告。」

▼販售的影片內容相當殘忍，還包含「同類相食」。（圖／翻攝猛瑪新聞）



動保人士提到，他曾在虐貓群臥底過一段時間，這些人對自己的行為是毫無罪惡感的，「他們認為，貓是惡魔，會吃小鳥，所以殺貓是正義；還有人認為，對貓再好，貓也不親人，很生氣，就去虐貓。」

北京心理諮詢師王澤領表示，對於虐貓行為是對生命的漠視和殘忍，研究表明，虐待動物的人也極有可能會虐待比他弱小、沒有反抗能力的對象，比如小孩，配偶，老人、陌生人，「施虐者往往有長期得不到滿足內心需求，承受著巨大的心理壓力，欺負弱小會讓他本來弱小的自己感到自己的很強大，從而保護自己的內心，這是一種心理防禦。」

王澤領指出，當這些人心理問題嚴重到一定程度，他們會變得更加殘忍和麻木不仁，甚至形成反社會人格，危害社會，「他們需要管制嗎？當然需要，這種施虐的行為必須停止下來。同時，他們也特別需要關愛和心理的治療。」

報導提到，大陸已經有多名全國人大代表、委員建議設立反虐待動物法，有人認為，帶有網路炫耀性質的虐待動物行為不僅沒有減少，反而不斷升級，這顯然跟法律的缺失有關，而設立相關法律，不僅關乎動物保護，更是社會公共安全問題。