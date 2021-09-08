陸企告蘋果侵權！「要求停售iPhone」　曾索賠427億

▲小i機器人 。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸企業「小i機器人」3日向上海市高級人民法院提出行為保全申請（禁令），要求蘋果公司立即停止涉及Siri的專利侵權，停止生產、銷售侵犯其專利的iPhone產品。

據《澎湃新聞》報導，上海市高級人民法院於9月6日收到了「小i機器人」提出的禁令申請。

「小i機器人」方面表示，小i機器人是大陸發明專利ZL200410053749.9（一種聊天機器人系統）的權利人，該專利於2004年申請，2009年獲得授權。

「小i機器人」稱，小i機器人的專利申請比蘋果公司Siri領先7年，2011年，蘋果公司在其發布的iPhone4S手機上首次推出Siri，其後又在全線產品中陸續搭載，Siri成為蘋果產品人工智能交互的主要入口。經二次司法鑑定，Siri落入小i機器人專利權利要求的保護範圍。

2020年6月28日，中華人民共和國最高人民法院下達（2017）最高法行再34號行政判決書，終審判決蘋果電腦貿易（上海）有限公司敗訴，確認小i機器人ZL200410053749.9專利權的有效性。

2020年8月，小i機器人向上海市高級人民法院提起訴訟，正式要求蘋果公司停止專利侵權，並賠償100億元人民幣（約新台幣427億元），創造了大陸高科技企業向國外科技巨頭索賠專利費的最高紀錄。