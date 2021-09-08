投資人憂經濟　美股大多下挫、科技股那指收新高

▲美股今天大多下挫。（圖／路透社）

文／中央社紐約7日綜合外電報導

由於投資人在憂慮經濟復甦放緩和預期聯邦準備理事會（Fed）將維持貨幣寬鬆政策間尋求平衡，美股今天大多下挫，不過科技股那斯達克指數收在新高。

道瓊工業指數下挫269.09點或0.76%，收35110.00點。

標普指數下跌15.40點或0.34%，以4520.03點作收。

科技股那斯達克指數小漲10.81點或0.07%，收在15374.33點。

費城半導體指數挫跌11.16點或0.33%，收3419.73點。