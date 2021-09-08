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人妻約帥男「洗基因」生子！見面大坦白：我老公太醜了

▲▼人妻約帥男「借基因」生子！見面大坦白：我老公太醜了。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲人妻打算約帥男發生關係，利用對方的基因生子。（圖／翻攝網路）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸近日瘋傳一段人妻想找帥氣男網友「借基因」的影片。原來，該名女子認為丈夫太醜，希望可以與男網友發生關係，讓孩子可以長得好看一點，誇張的行徑除了被網友罵翻之外，也有人察覺這根本是宣傳手法。

影片顯示，被約出來的男網友將手機放在桌子邊緣，拍攝到對面訴說來意的人妻。人妻將手放在桌上說，「我跟你講一下，是因為我老公長得太醜了，我不想跟他一起生孩子，我不想我的孩子，長大出來像他那樣醜」，「但是我覺得你在網路上發的那張照片可能很好看，那我就約你啊！你出來了，那我們生個孩子，我老公又不知道，你說對不對？」

▲▼人妻約帥男「借基因」生子！見面大坦白：我老公太醜了。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲人妻嫌棄幾的老公不好看。（圖／翻攝網路）

該段影片曝光後，網友紛紛留言，「長的醜當初為啥嫁？」、「為什麼要嫁給醜男人呢？因為他有錢」、「這女的太逗了，自己都說老公醜了，你這一出去找個帥的生孩子，老公不用驗DNA，都知道自己被綠了」。此外，也有網友認為這就是想紅的宣傳手法，可能想偷偷業配後方招牌或交友軟體，「想成網紅想瘋了，毫無底線可言」。

然而，在西非真的有發生人妻洗基因的事件，據《Pulse Ghana》報導，迦納（Ghana）一名34歲人妻嫌棄丈夫太醜，竟找帥氣的前男友幫忙洗基因，陸續生下3名孩子、現在也懷有身孕，且老公一直都沒發現。

沒想到丈夫近日抽到美國率綠卡，但移民時要提交DNA資料，讓她擔心孩子的真實生父會曝光，因此偷偷將這段經歷寫信投書給電台主持人，希望可以得到有用的建議。

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