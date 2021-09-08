iPhone 13來了！邀請函「蘋果霓虹燈」夜拍超炫　發表會15日登場

特約記者洪聖壹／綜合報導

iPhone 13 系列手機謠言傳得滿天飛，但這次正宗的真的來了！Apple公司稍早公開秋季新品發表會時間，預計美西時間9月14日上午10點（台灣時間 9月15日凌晨1點）舉辦新品發表會，發表會名稱定為Califonia Streaming。

從邀請函上清晰可見，是一顆夜空當中的霓虹燈的蘋果，旨在強調 iPhone 13的夜拍能力。傳聞 iPhone 13系列，延續 iPhone 12 系列產品規劃，預計推出 5.8 吋 iPhone 13 mini、6.1 吋的 iPhone 13、6.1 吋的 iPhone 13 Pro 與 6.7 吋的 iPhone 13 Pro Max，外觀設計大致與 iPhone 12 系列相同，最大差別可以從主鏡頭來辨識，因為iPhone 13 系列主鏡頭為斜向排列，鏡頭也比 iPhone 12 系列略大，最大差異在於今年超廣角感光能力變強。

另一方面是正面瀏海縮小，主要原因在於TrueDepth原深相機模組跟自拍鏡頭的感光元件之間的整合，處理效能將會是這場活動的重點，今年預期採用全新一代晶片為新一代5nm製程的A15 Bionic晶片，理所當然的會提供更好的效能、以及更快AI效能，WiFi方面會額外支援WiFi 6E，藍牙傳輸方面則會改為藍牙5.2傳輸規範，另外電池容量也都會加大、支援25W快充。

售價方面，今年 iPhone 13系列針對兩款 Pro 產品加入1TB的選擇，但是將不會提供128GB的選擇，iPhone 13與 13 mini則延續去年的規格。根據傳聞，iPhone 13 mini 售價為699美元起、iPhoen 13為799美元起、iPhone 13 Pro售價為1099美元起，13 Pro Max售價為1099美元起。

今年 iPhone 13系列各級距最低入手價格設定在台幣2萬～3萬元之間，傳聞將於9月17日開放預購、首波9月24日上市。

除了iPhone 13，這場活動預計將會推出 Apple Watch Series 7，改用的是比較扁平化設計，螢幕維持平面設計、表殼四周改用平整邊框，因此螢幕加大到41mm、45mm兩種尺寸，採用最新的S7處理器，手表電池加大。售價約會維持在台幣1.2萬元左右，上市時間時間未定。

至於AirPods 3可能採用跟 AirPods Pro類似的設計， 體積會比上一代更小，透過全新的H2晶片與最新藍牙技術搭配下，耳機連線效率更快，續航力傳聞會是上一代的2倍，在功能方面，傳聞加入Apple Music高保真音效、通透模式等支援價格可能落在159~199美元之間，預計9月17日開放預購、9月30日上市。