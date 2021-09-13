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郭明錤估iPhone 13容量升級「售價史上最貴」　Pro系列可選1TB

▲▼iPhone 13話題不斷。（圖／取自frontpagetech）

▲iPhone 13秋季發表會即將登場。（圖／取自frontpagetech）

記者張靖榕／綜合報導

美國蘋果公司（Apple Inc.）將在美東時間14日舉行秋季發表會，知名分析師郭明錤最新預測指出，發表會內容將有三大看點，包括iPhone 13、Apple Watch S7和AirPods 3。對於iPhone 13新機全系列的容量，他也做出完整預測，指出Pro系列將有1TB容量的版本。

號稱「最強蘋果分析師」的天峰國際分析師郭明錤指出，iPhone 13平均售價可能會因平均容量升級而上升。據他預料，iPhone 13 mini和iPhone 13，容量選項128GB、256GB和512GB；iPhone 13 Pro與13 Pro Max的容量選項，則有128GB、256GB、512GB與1TB。

若消息來源正確，這將是iPhone有史以來第一次擁有能和iPad Pro相比的大容量，iPhone 13 mini和iPhone 13也取消64GB的選擇，將容量選項推往大儲存空間的方向。據指出，iPhone 13 Pro Max因有1TB容量加持，頂規售價會超過iPhone 12 Pro Max，而iPhone 12 Pro Max的512GB版本售價是新台幣4萬8400元，因此iPhone 13 Pro Max售價將可能突破新台幣5萬元或更高。

郭明錤預料iPhone 13今年的出貨量相較去年同期的iPhone 12將會高出10％，但即使iPhone 13出貨量能持續增長，零部件缺料將會是一大問題；然而對 iPhone 13出貨量影響有限。

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