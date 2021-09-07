短髮妹遇「天兵鎖匠」氣炸　網看身材全歪樓：妳說得都對

▲網友看完影片，無條件支持鄭女。（圖／翻攝熱點新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸浙江省杭州市一名鄭姓女子剛搬家，請裝鎖的師傅幫忙安裝智能電子鎖，結果對方操作失誤，導致她和媽媽被反鎖在屋內一整天無法外出，氣得上節目對質。沒想到，網友看到鄭女的談吐及身材，直接歪樓說「鄭女士說什麼都是對的」，讓鄭女一夕爆紅，甚至因此出道當網紅。

鄭女今年租了新屋，打算將家人接到新租屋處一起生活，沒想到請來裝智能鎖的師傅竟不會安裝，還將她的媽媽、婆婆反鎖在屋內一整天，最後才打電話跟她說，「妳看現在這麼晚了，我明天帶個技術好一點的師傅來」，讓鄭女當場傻眼，氣得找媒體投訴，並跟裝鎖公司的業者對質。

▲鄭女公布口罩下的真面目。（圖／翻攝熱點新聞）



這段過程被節目《1818黃金眼》播出後，網友全都歪樓看鄭女的身材，紛紛留言「從鄭女士修身的衣服，堅定的眼神，我完全可以感受到她的那份正義！支持鄭女士」、「鄭女士是對的。廠商必須對此做出賠償，畢竟很大」、「鄭女士真是太偉大了，這期的節目非常有意義」、「鄭女士處理的結果很圓滿，我表示堅挺支持」。從此之後，「鄭女士說的都是對的」也成為網路流行用語。

沒想到，鄭女也趁機出道，在直播平台創立個人帳號，短短幾個月就累積超過70多萬人追蹤，甚至一度公布口罩下真實的面貌，並透露她的真實職業是「空姐」。

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