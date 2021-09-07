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2021「裙襬澎澎RUN」首次Online！超狂粉紅大禮包限量擁有

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

為響應十月全球國際乳癌防治，Marie Claire 美麗佳人自2015起連續6年舉辦「裙襬澎澎RUN」一起響應乳癌防治，至2020已累積超過4萬名跑者以行動力支持公益。

2021年邁入第7屆的「裙擺澎澎RUN」基於社會大眾安全考量，首次改由線上公益活動方式，持續將乳癌防治精神遠播。今年將以「#RUNTOHOPE」作為活動主題，不僅呼籲大眾關注女性發生率第一位的癌症，也將粉紅澎裙計畫發起人Bob Carey對妻子的愛擴大至全體民眾，在這需要彼此關懷的時期中將希望與溫暖分享、傳遞給所有人。

超狂【粉紅大禮包】 限量1000

2021「裙襬澎澎RUN」Online推出限量【粉紅大禮包】超值豪華物資一次擁有！內含豐富多樣精美好禮，市值超過萬元以上，限量1,000組。前500位報名的跑友，額外加贈「專屬早鳥禮」。

※禮包內容好禮持續更新中！

2021「裙襬澎澎RUN」首次改由Online方式進行！9/1開放報名 一起 #RUN TO HOPE

線上路跑任務 熱血跑者募集

自己跑步也能響應公益！美麗佳人誠摯邀請熱愛跑步的你一同線上集氣慢跑，只要在活動期間內完成4K路跑里程，並截圖上傳至活動網站，還有機會再抽中大獎。一起傳播2021年PINK RUN精神，勇敢跑向希望，RUN TO HOPE！

#PINKRUN STYLE 造型賽

只要穿上【粉紅大禮包】內所提供的粉紅澎裙，打造屬於你的粉紅Style，並拍照公開上傳社群平台，M編將從中選出最具風格貼文，於活動結束後送出精美好禮。

【更多美麗佳人第7屆「裙擺澎澎RUN」相關資訊請詳見活動官網。】

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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