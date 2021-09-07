桃園停車場崩塌1死2傷「女遭活埋」！結構技師求重鑑：報告有問題

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場去年發生工安意外，剛崩塌時工地現場一片煙霧瀰漫。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

桃園市平鎮區一處停車場工地去年4月發生坍塌，造成1人不幸死亡與2人受傷意外，檢方查出是「結構計算疏失」釀禍，建築師、營造商、結構技師3人被依過失致死罪起訴，法院6日召開程序準備庭，其中建築師與營造公司負責人否認犯行，結構技師則稱鑑定報告有問題，要求重新鑑定釐清肇事主因。

平鎮文化公園去年4月30日下午4時50分發生工地崩塌意外，當時在場3男1女共4名工人中，3名男子因在牆壁外側幸運逃出，但62歲的林白姓女子則在地下3層B3較中央處受困，救出後已經明顯死亡。桃園市交通局鑑定報告指出，鋼構柱頭板承受載重面積僅剩原來四分之一是倒塌主因，另外覆土深度不夠，導致承載力不足也是原因之一。

報告提及，停車場工程為無梁版工程，但因計算疏失造成崩塌，此外，對於覆土深度計算，沒有考慮到覆土是應該有3.8公尺到2公尺之間差別，導致承載力不足，舉例說，一根鋼柱需承受一百公斤最大重量，結構技師卻計算為25公斤，樓板壓力「四腳剩一腳」承擔，再加上覆土深度過深，讓整體承受力再下降至15%，導致鋼柱梁版貫穿剪力破壞效應發生，才導致發生崩塌意外。

3人今年4月被依過失致死罪嫌起訴。起訴書指出，洪姓結構技師當庭坦承設計載重「誤植」，但質疑桃園市建築師公會鑑定報告證據力，且建築師除設計也有監造責任。另外，營造商工程施作多處違反建築圖說，土方暫置有問題，請求相關肇責仍須重新鑑定。

陳昌炫營造公司負責人則否認起訴事實，他認為，營造公司只負責施工，但結構計算錯誤發生於規劃設計階段，與工程施作無涉。張姓建築師同樣也否認犯行，認為依建築法及營建署規定，建築師將結構設計及計算委由結構技師認證，建築師不須覆核，他沒有義務審查結構技師簽證的計算結果。法官庭末曉諭候核辦。

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