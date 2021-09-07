　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園停車場崩塌1死2傷「女遭活埋」！結構技師求重鑑：報告有問題

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場30日下午發生工安意外，剛崩塌時工地現場一片煙霧瀰漫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場去年發生工安意外，剛崩塌時工地現場一片煙霧瀰漫。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

桃園市平鎮區一處停車場工地去年4月發生坍塌，造成1人不幸死亡與2人受傷意外，檢方查出是「結構計算疏失」釀禍，建築師、營造商、結構技師3人被依過失致死罪起訴，法院6日召開程序準備庭，其中建築師與營造公司負責人否認犯行，結構技師則稱鑑定報告有問題，要求重新鑑定釐清肇事主因。

平鎮文化公園去年4月30日下午4時50分發生工地崩塌意外，當時在場3男1女共4名工人中，3名男子因在牆壁外側幸運逃出，但62歲的林白姓女子則在地下3層B3較中央處受困，救出後已經明顯死亡。桃園市交通局鑑定報告指出，鋼構柱頭板承受載重面積僅剩原來四分之一是倒塌主因，另外覆土深度不夠，導致承載力不足也是原因之一。

▲平鎮區文化公園停車場崩塌意外，消防局特搜人員全力搜救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

報告提及，停車場工程為無梁版工程，但因計算疏失造成崩塌，此外，對於覆土深度計算，沒有考慮到覆土是應該有3.8公尺到2公尺之間差別，導致承載力不足，舉例說，一根鋼柱需承受一百公斤最大重量，結構技師卻計算為25公斤，樓板壓力「四腳剩一腳」承擔，再加上覆土深度過深，讓整體承受力再下降至15%，導致鋼柱梁版貫穿剪力破壞效應發生，才導致發生崩塌意外。

3人今年4月被依過失致死罪嫌起訴。起訴書指出，洪姓結構技師當庭坦承設計載重「誤植」，但質疑桃園市建築師公會鑑定報告證據力，且建築師除設計也有監造責任。另外，營造商工程施作多處違反建築圖說，土方暫置有問題，請求相關肇責仍須重新鑑定。

陳昌炫營造公司負責人則否認起訴事實，他認為，營造公司只負責施工，但結構計算錯誤發生於規劃設計階段，與工程施作無涉。張姓建築師同樣也否認犯行，認為依建築法及營建署規定，建築師將結構設計及計算委由結構技師認證，建築師不須覆核，他沒有義務審查結構技師簽證的計算結果。法官庭末曉諭候核辦。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
張鈞甯急喊非台獨！　呂秋遠「1點神分析」：從出生開始就在辱華
快訊／新北「強化二級警戒」　4措施出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園停車場崩塌1死2傷「女遭活埋」！結構技師求重鑑：報告有問題

超狂員警跨3公尺高護欄「打雷射」　網：用生命抓超速！

台中西區五權路、英才路口「飄瓦斯味」　警消確認天然氣管線外洩

失智老婦遭無良看護狠虐！　兒痛揭：巴頭澆熱水、拔毛　

陳艾琳老公顏庭笙坦承呼麻獲緩起訴2年需自費治療　再議駁回確定

中研院前所長偷吃女助理！她甜傳「快娶我回家」　不倫代價曝

女友喝酒被大小聲他抓狂了！撂小弟「亮槍」出氣　大哥下場曝

山老鼠集團盜伐扁柏檜木　珍稀「鳳尾瘤」市價逾50萬

台南奇美醫院1男坐頂樓欲尋短　勇消驚險救回輕生原因曝光

「村裡10多人得癌症」村民一查氣炸　閒置民宅竟偷裝基地台

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

「把你當家人」幹話還是真心話？ 給你學習機會 → 職場話術唬菜鳥

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

Loco、GRAY「遊戲雙黑洞」駱駝變翹臀XD　美珠獲選一起去無人島樂翻：我要結婚了

新冠肺炎增9例本土、7境外！　本土全在新北市「8位是幼童」

桃園停車場崩塌1死2傷「女遭活埋」！結構技師求重鑑：報告有問題

超狂員警跨3公尺高護欄「打雷射」　網：用生命抓超速！

台中西區五權路、英才路口「飄瓦斯味」　警消確認天然氣管線外洩

失智老婦遭無良看護狠虐！　兒痛揭：巴頭澆熱水、拔毛　

陳艾琳老公顏庭笙坦承呼麻獲緩起訴2年需自費治療　再議駁回確定

中研院前所長偷吃女助理！她甜傳「快娶我回家」　不倫代價曝

女友喝酒被大小聲他抓狂了！撂小弟「亮槍」出氣　大哥下場曝

山老鼠集團盜伐扁柏檜木　珍稀「鳳尾瘤」市價逾50萬

台南奇美醫院1男坐頂樓欲尋短　勇消驚險救回輕生原因曝光

「村裡10多人得癌症」村民一查氣炸　閒置民宅竟偷裝基地台

平行時空系寫手！「條子鴿」寫到亂了　台海危機、周人蔘案都有他

印度神童驚世預言又中！「7度成真」Delta侵台　他揭下波災難時間

10款夢幻「秋妝眼影盤」！Tom Ford#玫瑰夕陽、韓妞超愛9宮格仙女盤

富邦、統一「雙江」對決　狀元江少慶交戰江辰晏

喬丹嗆「不退休就打爆你們」　大鳥、魔術強森意識到自己時代結束

孫生幫媽租3坪小套房「電費帳單竟破6千」！　急問：有可能嗎？

蔡阿嘎模仿唐綺陽　「對比照曝光」網笑翻：國屍…釣出本人回嗆

「有時候，選擇比努力重要」《理想之城》金句根本是職場教科書

「普魯士藍」原色指針回歸美炸！　倫敦大笨鐘翻新4年接近完工

新北強化二級警戒「5校停課」　高嘉瑜點關鍵：現況恐比想像複雜

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

社會熱門新聞

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

村裡10多人得癌症　村民查出真相氣炸

中研院前所長偷吃女助理　不倫代價曝

抓政二代闖紅燈吃2申誡　2關鍵打臉條子鴿

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

桃園停車場崩塌1死2傷！結構師求重鑑定

即／台南奇美醫院「1男坐頂樓」試圖輕生！

快訊／台中港300噸起重機翻覆！操機員頭骨破裂慘死

警跨坐3公尺高護欄　用生命抓超速

早餐店員工戴口罩　警確認過眼神：他是通緝犯

失智婦遭看護狠虐：巴頭澆熱水拔毛

快訊／桃園某社區大樓住戶15樓墜下！　警逐層調查中

22歲嫩模曾控「是他害死的」：吵架就叫我滾

更多熱門

相關新聞

嘉市文化公園紅花風鈴木盛開

嘉市文化公園紅花風鈴木盛開

嘉義市文化公園不僅是民眾運動、跳舞、音樂表演的好去處，最近更因為紅花風鈴木盛開，吸引不少民眾前往拍照、打卡，只見一片紅色花海遍佈，搭配著國際管樂節戶外表演，讓整座城市充滿生氣，活力十足。

桃園經典民歌與台語演唱會開跑

桃園經典民歌與台語演唱會開跑

映集團進駐嘉義　嘉義人反應兩極

映集團進駐嘉義　嘉義人反應兩極

路過「口罩天使」陪婦人等救護員

路過「口罩天使」陪婦人等救護員

關鍵字：

林白姓女子平鎮停車場文化公園

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

幼兒園8人確診！醫師驚「如預期爆了」

新北女桃園大樓墜地　當場死亡

快訊／侯友宜宣布新北升級「強化二級警戒」　幼兒園染疫視同備戰Delta

快訊／新北「強化二級警戒」4措施　醫院禁探病、室內集會縮減50人

郭富城古天樂拍片現場出意外！1命危

張鈞甯急喊非台獨！　呂秋遠：從出生就在辱華

台積電發聲：希望BNT疫苗快點開打

這地方連發3天紓困金　持身分證就可領

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面