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疫情調降+開學！桃園市區公車加強清消　民眾可安心搭乘

▲開學了！桃園市區公車加強清消民眾可安心搭乘。

▲開學了！桃園市區公車加強清消民眾可安心搭乘。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著防疫警戒調降，以及因應各級學校陸續開學了，桃園市政府交通局雖然自9月1日起恢復全市市區公車近90%的服務班次，但連日來，公車搭乘量僅回升至疫情前運量的64%，交通局將持續不定期稽查客運業者車輛清潔消毒作業，籲請市民朋友安心搭乘大眾運輸工具。

交通局長劉慶豐6日表示，全國疫情警戒自今年7月27日起調降為二級後，桃園市區公車採三階段恢復班次，第一階段恢復公車64%的核定班次、免費公車全面恢復班次、幸福巴士則維持假日班次營運；第二階段自8月12日起恢復核定班次的70%，而台灣好行路線，如501、502、503及506等路線則全面恢復核定班次營運。▲開學了！桃園市區公車加強清消民眾可安心搭乘。

而因應各級學校陸續開學，自9月1日起，市區公車恢復90%的核定班次。有關國道客運部分，經與交通部公路總局研商後，在行經桃園市30餘條國道客運路線中，9005、9023、9025、9069、9009、9001、9002、5005、1816、1662等10條重要往返雙北市通勤路線，已經提前於8月12日起恢復原有班次。

劉慶豐局長進一步說明公車班次沒有恢復100%的原因，主要是開學第一天的公車搭乘量僅回升至疫情前運量的64%，國道客運以9023路線為例，也僅回升至疫情前的60%運量；另外，目前各客運業者場站持續每2小時清潔消毒1次，公車車輛每執行完1趟，即清潔消毒車內之手把、座椅、刷卡機等民眾經常接觸的地方，而市府交通局也會不定期稽查桃園市17處客運場站(含台鐵車站)清潔消毒情形，請民眾安心搭乘大眾運輸工具。

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