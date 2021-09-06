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男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻「氣炸拒絕」鬧上法院

▲▼男大生領證1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸怒告。（圖／翻攝頭條新聞）

▲項男坐在地上後悔痛哭。（圖／翻攝頭條新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸雲南省一名項姓26歲男大生近日與24歲陳姓護理師登記結婚，卻在領證後1小時打算離婚，讓女方氣炸提告，求償30萬元人民幣（約128萬元新台幣）。對此，法院判男方不能舉證夫妻感情破裂，對離婚訴請不予支持。

據《頭條新聞》報導，項男的父親日前去看牙時，覺得診所內的陳姓女護理師不錯，便介紹給兒子。項男與陳女相識後互有好感，立刻交往了幾個月，並到當地的民政局辦理結婚登記。

沒想到，項男登記結婚1小時候，立刻對陳女提出離婚，眼見妻子不同意，便訴請法院判雙方解除婚姻關係。項男表示，他跟女友在婚前就分手，但女方分手期間多次傳訊息騷擾、刺激，他思緒混亂的情況下，才以學校需要為由，從父母手上騙到戶口名簿，並跟女方登記結婚。

▲▼男女,情侶,交往。（示意圖／記者許力方攝）

▲項男表示，兩人登記前就分手了。（示意圖／記者許力方攝）

24歲的陳姓護理師則認為，項男的行為是「故意騙婚」，對她的身心、日後婚姻生活造成巨大影響，應該制裁項男的不良行為，並讓她恢復未婚狀態，且項男應該賠償她128萬元。

此案經審理，法院認為雙方談過戀愛有一定的感情基礎，男方不能舉證夫妻感情破裂，最終對離婚訴請不予支持。

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