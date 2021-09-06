陸研究：科興疫苗第3劑對變種病毒效果良好

▲大陸科興疫苗。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸最新研究指出，接種第3劑科興（克爾來福）疫苗，能提高對新冠病毒的中和廣度，增加有效抵禦變異毒株的潛力；並且，與只接種2劑者或康復者相比，接種3劑引起的對變異毒株（變種病毒）的抗體結合活性範圍更廣，第3劑量的強化劑可以引起迅速、強大和持久的免疫回憶反應。

根據《北京日報》報導，該項研究由中國科學院研究員王祥喜團隊與北京大學、科興控股合作，在國際科研平台medRxiv上發表論文《接種第3劑滅活疫苗能夠增強抗新冠病毒回憶應答的強效性、廣譜性和持續性》。

這項研究通過對新冠早期康復者、接種2劑和3劑滅活疫苗志願者血清學分析，發現接種3劑滅活疫苗的血清樣本表現出更為迅速的免疫應答反應、更加持久的體液免疫反應，以及對諸多突變株包括Delta株等更加廣譜的中和能力。

該研究招募了22名新冠肺炎康復志願者、6名健康志願者和38名接種過2或3劑科興新冠疫苗克爾來福的志願者。所有志願者的年齡從16歲到69歲不等，中位數33歲。所有接種過克爾來福的志願者沒有人在參與研究之前感染過新冠病毒。

研究分別使用康復志願者在既往感染後1.3個月，以及健康志願者在克爾來福接種後特定時間點所採集的血液樣本，對比血樣內抗體對各種新冠病毒變異株的體液免疫反應。

結果顯示，與康復者和2劑新冠疫苗克爾來福接種者相比，3劑克爾來福接種者的血樣對Beta、Delta等幾種變異毒株的中和滴度降低的很少。由此可見，第3劑疫苗能提高對新冠病毒的中和廣度，增加了有效抵禦變異毒株的潛力。

研究還發現，與2劑克爾來福接種者和康復者相比，接種3劑克爾來福引起的對變異毒株的抗體結合活性範圍更廣，第3劑量的強化劑可以引起迅速、強大和持久的免疫回憶反應。

以上資訊表明，2劑克爾來福接種6個月後進行第3劑加強後能夠迅速誘導出比較全面的抗體類型，對Alpha、Beta、Gamma和Delta等變異株亦呈現良好的交叉中和作用。