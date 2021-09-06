共機頻擾台　前國務卿籲美國應永遠與台灣站一起

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電

中共5日出動19架軍機擾台，白宮官員重申台海和平穩定是美國持久利益，美議員示警中共恐持續試探美國決心。前美國務卿蓬佩奧推文呼籲，美國應永遠與台灣站在一起，支持自由。

中國5日派出19架共機侵擾台灣西南防空識別區，包括1架運8反潛機、4架轟6、10架殲16、4架蘇愷30，其中戰機數量就有14架，引發美方關注。

面對共機頻頻擾台，擔任美國國務卿期間積極抗中挺台的蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在推特（Twitter）貼出19架共機擾台的新聞，表達憂慮。他向外界喊話：「美國必須永遠與台灣站在一起，支持自由。」

The United States must always stand with Taiwan and for freedom. https://t.co/IcKLXvLSzJ — Mike Pompeo (@mikepompeo) September 5, 2021

由蓬佩奧主持的「推動美國價值政治行動委員會」（Champion American Values PAC）1日也在推特貼出一張美國與中華民國國旗並列圖片，並放上「美國與台灣站在一起」的字句，支持台灣立場表露無遺。

針對19架共機擾台，白宮國安會一名發言人今天稍早向中央社表示，台海和平穩定依然是美國持久利益，這對廣泛印太區域的安全穩定也十分重要。

這名發言人強調，美方會遵循「台灣關係法」下承諾，繼續支持台灣自我防衛，也會持續反對任何單方面改變現狀的作為。

美國前駐日大使、共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty）示警，由於總統拜登（Joe Biden）政府處理阿富汗不當，中共和其他敵人恐持續試探美國決心。他表示，參議院必須催促拜登政府採取更強硬的姿態，防阻外來侵略。

Communist China & other adversaries will continue to probe the resolve of the U.S. & our allies after Biden’s debacle in Afghanistan.



The Senate must press the Biden Admin to adopt a stronger posture to prevent foreign aggression. https://t.co/Z70uHtd02l — Senator Bill Hagerty (@SenatorHagerty) September 5, 2021

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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