連2日抵近偵察！　美軍RC-135S最近距中國領海約37公里

▲美軍RC-135S偵察機，綽號「眼鏡蛇球」，是專門用於偵測彈道飛彈發射的主要機型。（圖／達志／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

中國智庫丶北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）發佈消息指，4日凌晨，美國空軍1架RC-135S型眼鏡蛇球式（Cobra Ball）電子偵察機從沖繩嘉手納機場起飛，穿過東海防空識別區，前往青島外海以南的黃海海域，對大陸進行抵近偵察，最近距離中國領海不到20浬（約37公里）。5日，同架美空軍RC-135S再次前往黃海抵近中國海岸線偵察，幾乎是同樣的時間，同樣的線路。

SCSPI稱，美軍RC-135S最近活動顯著加強，經常到黃海、東海和南海上空活動。這也是自8月1日以來，美軍RC-135S偵察機第4度抵近中國東海航空識別區，近距離進行高強度偵察作業。

▲美國空軍4日、5日皆派出RC-135S偵察機逕直前往中國領海附近海域抵近偵察。（圖／翻攝自微博／南海戰略態勢感知）



SCSPI分析，美軍對中國偵察通常都保持在海岸線外約50-70浬左右的位置，近日的近距離偵察可謂「一反常態」。

SCSPI指出，RC-135S偵察機綽號「眼鏡蛇球」，是專門用於偵測彈道飛彈發射的主要機型，機上配備有精密的光學探測裝置，可以偵測半徑400公里導彈動態，迅速計算彈道和彈著點，也被解放軍直接稱為「導彈監視機」，該機型也是美國戰區飛彈防禦計劃的重要偵查工具。