預約打第二劑莫德納「變高端」　台大醫院坦言資料誤植：已修正

▲民眾接種高端疫苗資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

網友爆料長輩原本預約9月2日要去台大醫院打第二劑莫德納疫苗，8月31收到改期通知，今（4）日再上系統查詢卻變成打高端疫苗，讓他超傻眼。對此，台大醫院表示，今日上午資訊單位在轉移資料時，的確發生資料誤植，才會讓原本預約莫德納的民眾被「改廠牌」，現已全數修正。

網友在PTT發文寫道，長輩原本預約好9月2日要到臺大醫院打第二劑莫德納，但8月31日收到通知，因為疫苗庫存量不足，改到9月10日施打，之後上網查詢時，原本門診上寫著「疫苗公費專責門診（莫德納-第二劑）」，變成只有「疫苗公費專責門診」，沒有寫出疫苗的品牌。

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▲台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）

今日再次上網查詢，結果卻顯示「疫苗公費專責門診（高端）」，讓他超傻眼，回去看醫院貼出的公告，「預約時間、診次、地點均不變，但是還真的沒說注射的疫苗廠牌不變」，希望只是烏龍一場，也提醒有預約的民眾可以查詢看看，免的到時到現場才發現打的是高端。

對此，台大醫院發言人陳慧玲受訪時表示，9月2日的確有疫苗不足的情況，因此將當天預約民眾的全數平移到9月10日，院方也發送簡訊通知，但絕對不會更改疫苗廠牌，「預約什麼就是打什麼」。

至於民眾在系統中查到高端情況，經瞭解是上午資訊單位在平移資料時，將診次號碼誤植，「把一些舊資料搬過去」，現已全數修正，民眾可現在上網查詢，就會是正確的資訊。