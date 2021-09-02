3萬老司機掏錢上車！22歲辣妹直播淫亂趴「加贈粉絲祭」撈200萬

記者陳羿妏／屏東報導

桃園與屏東警方8月31日在彰化員林一處透天別墅，破獲首宗利用社交軟體「推特」行銷的大型色情網站！22歲暱稱「榕兒」張姓女直播主與24歲邱姓男子，先在屏東墾丁大街、雲林西螺大橋公園等地演出性交、性虐待及猥褻等行徑，吸引用戶觀看，衝高知名度，接著在2020年底成立付費群組，聲稱繳錢即可觀看圖影與直播，吸引3萬多名老司機們甘願掏錢，並不定期推出「粉絲祭」，讓粉絲有機會與張女互動，藉此獲利200多萬，目前全案依妨害風化罪嫌送辦。

▲桃警結合屏東警方共同查獲色情直播網站。（圖／記者陳崑福翻攝）

透過攻堅現場畫面可見到，張女進行直播時，整個人是「上空狀態」，見到警方上前攻堅，更是急忙拿衣服遮掩胸部，神情相當慌張，而隨後警方除將邱男、張女逮捕，並查扣手銬、狗圈、電動按摩等情趣用品。

▲張女被查獲時匆忙拿衣遮胸。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局指出，邱男涉嫌經營色情直播網站，ㄧ邀請暱稱「榕兒」的推特張姓女直播主在屏東墾丁大街、南灣沙灘、台中及彰化高鐵站、雲林西螺大橋公園等公眾場所，演出性交、性虐待及猥褻等行徑，吸引網友觀看。

2人見推特上粉絲知名度逐漸大增，開始萌生會員收費制度概念，利用社交軟體「telegram」、「LINE」成立會員群組及直播群組，想加入會員需繳交6000元會才能觀賞大量直播主之性虐待、性交及猥褻圖（影）片，而邱男為吸引更多會員加入，還會不定時舉辦「福利活動」讓會員與直播主現場拍照、互動及猥褻等行為，因此每月賺取不法所得約數十萬元，且粉絲高達3萬多人關注，營業規模驚人，粗估2020年底起經營至今已獲利200多萬元。

▲▼性愛直播吸引3萬多名粉絲加入群組關注。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方8月31日持搜索票前往彰化縣員林鎮某透天別墅，當場逮到正在直播的邱、張2人，並依法查扣監視器鏡頭2顆、腳架1支、麥克風1支、錄音設備1台、情趣用品4批、筆記本3本、存摺5本、電腦主機1台、筆電1台、隨身碟1顆、行動電話2支及賓士車1部等犯罪工具，全案依妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦。

▼查獲琳琅滿目情趣用品。（圖／龜山警分局提供）



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