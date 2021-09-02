BNT外箱「復必泰」消失　趙少康：民進黨派人剪掉

▲我國首批BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

首批BNT疫苗共93萬劑今（2日）上午抵台，值得注意得是，疫苗在盧森堡起飛前裝箱外觀掛著印有「復必泰」字樣的布條，到桃園機場卸貨時則被移除。中廣董事長趙少康爆料，「民進黨派人把它剪掉的」。

趙少康今（2日）受訪表示，郭台銘、慈濟、台積電等單位6月就提出捐贈1500萬劑BNT疫苗，EUA到8月才給，早一點給會怎樣？想盡各種辦法拖時間，若不是郭台銘發脾氣還會繼續拖，若6月申請時就予以核准，BNT疫苗就可以早2個月來，拖2個月影響多少人和經濟，最後看到高端撐不起來，才勉強讓BNT來。

趙少康指出，這一批BNT貼「復必泰」標籤，是因為大陸不核准，大陸要保護國產疫苗，你不給BNT疫苗來，台灣沒疫苗，變成高端趁虛而入，現在高端扶不起來，光看高端不行才讓BNT疫苗進來，

為什麼從德國出來有標籤，到台灣卻沒有？「我的瞭解是，民進黨派人把它剪掉的，一大早派人把它剪掉，所以沒有了」。

趙少康認為，只要疫苗能夠到就好，有沒有寫「復必泰」或上海復星不重要，內容比較重要，疫苗到底是不是原廠的，是不是原汁原味的，是不是有用的，才是最重要，其他東西都是細節，為了細節去影響到主體，實在是捨本逐末、因小失大，「對我來說，我真的不在乎，你剪就剪，不剪就不剪，反正對他來講就是把它剪掉，不想看到那個標籤」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2日）表示，有探詢過台積電，那是BNT第一批送出時都會掛上的宣傳布條，跟他們約定不同，「我們受贈單位，他們是購買單位，他們要求到台灣後要移除，所以也就這樣做了。」