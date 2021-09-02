移除「復必泰布條」疑違反海關條例　陳時中：那是約定裡本來就沒有的

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

首批BNT疫苗共93萬劑今天早上抵台，值得注意得是，疫苗裝箱外觀掛著印有「復必泰」字樣的布條，不符原先捐贈單位對政府說明的字樣。對此，指揮官陳時中表示，和台積電討論後已經要求移除。但有人認為這樣的做法是否違反海關緝私條例？他則直言「可能要問海關，但這問題我認為相對單純，而且那是捐贈者約定裡本來就沒有的東西。」

首批輝瑞/BNT約93.2萬劑今（2）早7時抵台，原本由盧森堡啟運時，貨物上綁有「復必泰」字樣的布條，在抵台後竟離奇消失。根據直播畫面發現，一名桃機地勤人員在貨物出艙前先進入機內，待艙門打開疫苗準備出艙時，已無布條。

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永齡基金會執行長劉宥彤第一時間也回應，在德國因廠商宣傳慣例有張貼非捐贈單位向政府說明字樣，事先並未告知，因此要求抵台移除。

但根據海關緝私條例第35條「擅行移動搬運貨品與塗改或拆封開鎖之處罰」規定進出口貨物、通運貨物、轉運貨物、保稅貨物、郵包、行李或貨櫃存放於船舶、航空器、車輛、其他運輸工具或其他處所，而在海關監管下或經海關加封、下鎖，有擅行改裝、移動、搬運、塗改標誌號碼或拆封、開鎖者，處新臺幣六千元以上六萬元以下罰鍰，並限期改正；屆期未改正者，得按次處罰；情節重大者，並得加倍處罰。

對此，陳時中則直言，這可能要問海關，那完全是一個外掛物，不是在所謂的內容裡面的，至於說那東西有沒有違反海關規定，要問海關，但這的確是捐贈者約定裡本來沒有的東西，捐贈者商量過後希望把他移除，這問題我認為相對單純。

