高虹安跟著柯文哲「實習」當市長　簡舒培批：北市府民眾黨部又開張

▲台北市議員簡舒培。（圖／台北市議員簡舒培提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨佈局2022選戰，目前被黨內欽定參選新竹市長的立委高虹安，近來已開始布局新竹市地方選務，甚至還被身兼黨主席的台北市長柯文哲安排，8月30日到市府「實習」觀摩市政處理流程。對此，台北市議員簡舒培痛批，台北市政府民眾黨部又開張，對台北市政府來說，高虹安指示一般市民身份，為什麼可以隨意進出11樓市長室？

府內人士1日透露，高虹安在8月30日就來到市府實習，從早上7點30分的晨會開始，跟在市長柯文哲旁觀摩、參與各種大小會議，一直到晚間下班時間才離去。柯文哲也於防疫記者會中證實，高虹安很想知道平常地方政府怎麼運作的，對她監督中央的工作有幫忙，來拜訪也會跟她有一些談話。至於身份部分，「朋友的身分都可以來」，一個立委來拜訪我，談一談事情，都很正常。

面對高虹安到台北市政府「實習」，簡舒培1日晚間於臉書痛批，「台北市政府民眾黨黨部又開張了！」台灣民眾黨寄生市政府、寄生立法院劣跡斑斑，最近又有一新事蹟，且柯文哲還稱高虹安是以朋友身份出席，「只要市長朋友就能隨意進出台北市政府，還參加市長室晨會，參與討論台北重要市政議題的討論與決策，請問柯文哲哪一條法規，讓市長可以這樣濫用市府資源？」

簡舒培指出，高虹安是民眾黨的立法委員、是柯文哲朋友，但對於台北市政府來說高虹安就是一般的市民，為什麼可以隨意進出11樓市長室、跟著台北市長開晨會？

簡舒培質疑，民眾黨派高虹安參選新竹市長和台北市何干，為什麼要利用台北市資源，幫他實習演練？如果在市長室會議討論的市政機密被洩露了，是高虹安還是柯文哲要負責？還是再找科長來承擔呢？柯文哲根本把台北市政府當成民眾黨產，想怎樣就怎樣，完全不避諱。

「高虹安根本是濫用台北市政資源的慣犯！」簡舒培表示，2020年台北市政府的口罩販賣機測試階段未公開，高虹安就能夠進入資訊局搶先拍攝開箱口罩機上網發布，資訊局同仁完全無法制止。

最後，簡舒培提及，民眾黨濫用台北市政府資源一再發生，從黨主席到候選人，都習慣把政府資源當黨資產，民眾黨儼然就是「黨政不分」的代名詞，這樣子的黨毫無分際、毫無避諱，未來如果讓民眾黨的侯選人當選新竹市長，市政被當黨政濫的惡習，將像新冠病毒一樣嚴重擴散。