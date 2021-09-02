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翁啟惠找到「新冠變種病毒」剋星！　超級單株抗體更強百倍

記者黃翊婷／綜合報導

全球因應Delta變異株疫情，已有許多國家追加接種第3劑疫苗。中研院院士翁啟惠與基因體研究中心研究員馬徹的團隊發表最新研究，表示找到超級單株抗體「m31A7」，不僅可以對抗新冠病毒，甚至比現階段全球常見的單株抗體優越百倍以上，有望解決新冠變種病毒的難題。

翁啟惠與馬徹團隊找到抗新冠變種病毒超強單株抗體。（圖／翻攝自bioRxiv網站）

▲「m31A7」的超級抗體若能投入臨床治療，有望會成為對抗新冠變種病毒的強力工具。（圖／翻攝自bioRxiv網站

除了高傳染力的Delta變異株之外，世界衛生組織（WHO）於8月31日發布每週例行疫情公告，點出今年1月首度在哥倫比亞被發現的「Mu變種病毒」（前稱B.1.621，哥倫比亞變異株）有對疫苗產生抗藥性的風險，目前正在監控當中，並列入「需留意變異株」（variant of interest）清單。Mu變種病毒在哥倫比亞現蹤之後，傳播至南美洲與歐洲，全球盛行率約0.1％以下，但在哥倫比亞盛行率高達39％。

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根據《自由時報》報導，中研院院士翁啟惠與基因體研究中心研究員馬徹的團隊投入研究對抗變種株，今年6月團隊發表單醣化疫苗，雖然該疫苗仍以武漢原始株為原型，但移除疫苗免疫原S蛋白上會干擾辨識的醣之後，S蛋白表面有更多可辨識的特徵，不論病毒如何突變，都能脫下偽裝；此外，在最新的研究數據中，團隊在接種過兩劑單醣化疫苗的轉殖鼠抗體中，找到超級單株抗體「m31A7」，該抗體不僅親和力高，也能閃過目前已知病毒突變變異的位點，與SARS-CoV-2 RBD（武肺病毒受體結合區域）的結合力更強，比現階段全球常見的單株抗體優越百倍以上。

▲▼日本國內近日發現Delta病毒的再變異株「N501S」。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本8月間發現Delta變異株的再變異株「N501S」。（圖／達志影像／美聯社）

由於Delta變異株侵襲全球，各界都很擔心會有新型變種病毒出現，然而，包含原始新冠病毒（SARS-CoV-2）在內，所有病毒都會隨著時間變異，大部分的變異對病毒功能性的影響微乎其微，有時甚至不會有影響，但某些特定的突變可能會影響病毒特性、傳播速度、病症嚴重程度，以及對疫苗等藥物的抗藥性等。

WHO目前辨識出4種「高關注變異株」（Variants of Concern, VOC），其中包含首見於英國、已散播至193個國家的Alpha變異株，以及從印度開始、造成170國嚴重傳染疫情的Delta變異株。另外，包括Mu在內則有5種為監控中的「需留意變異株」。

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