　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄新夜景+1！「愛河景觀橋」每晚都亮燈　綠園道100%完工　

▲▼高雄新夜景+1！「愛河景觀橋」每晚都亮燈。（圖／高雄市工務局提供）

▲高雄新夜景+1！「愛河景觀橋」每晚都亮燈。（圖／高雄市工務局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄新景點+1！高雄綠園道橫跨左營至鳳山區，隨著愛河景觀橋於8月底完工，綠園道工程也宣告正式完成。愛河景觀橋長90公尺，開放行人、自行車共用，每晚主橋會亮起不同顏色的燈光，平日以代表海洋生物的暖黃光呈現，假日則以代表海洋的藍色、代表珊瑚的粉色交錯，成為夜晚休憩的新亮點。

新完工的愛河景觀橋，是行人及自行車共用的景觀橋，長90公尺，最寬達13.6公尺，工務局運用地形及地景方式將鐵道意象原有意象和大地藝術結合並延續歷史軌跡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄新夜景+1！「愛河景觀橋」每晚都亮燈。（圖／高雄市工務局提供）

▲「愛河景觀橋」主橋燈光設計呼應高雄作為海洋城市的浪漫與熱情，平、假日亮不同顏色燈光。（圖／高雄市工務局提供）

主橋燈光設計呼應高雄作為海洋城市的浪漫與熱情，平日以代表海洋生物的暖黃光呈現，假日則以代表海洋的藍色、代表珊瑚的粉色燈光交錯變化，藉由多元的照明變化營造海洋氛圍。橋上也種植有大王仙丹、洋紅仙丹綠化增添盎然生機，提供文藝休憩的河畔風情。

高雄市長陳其邁昨深夜也忍不住有感而發表示，小時候，這個舊鐵橋，是火車的橋，每當經過這裡時，火車已經放慢速度，就知道三塊厝快到，廣播也響起本列車終點高雄車站快到了。當時高雄還是工業城市，愛河黑壓壓，與美麗連不上關係，經過時你不會看窗外的景色，匆忙收拾行李間，只知道：家，快到了。

▲▼高雄新夜景+1！「愛河景觀橋」每晚都亮燈。（圖／高雄市工務局提供）

▲愛河橋的改造如期完工，也象徵綠園道最後一哩路100%完成。（圖／高雄市工務局提供）

從2006年開始高雄鐵路地下化工程，漫長的15年過去，愛河橋的改造在如期完工，象徵綠園道最後一哩路100%終於完工。陳其邁說，愛河變得更美麗，而你可以跟著你的家人悠哉散步，家則永遠駐在你的心裡。

新工處指出，園道工程完工後可重新縫合都市紋理，消弭鐵路沿線兩側地區發展的阻隔，帶動沿線周邊土地整合利用，創造交通便利與自然生態環境等諸多效益，提升高雄都市景觀意象，藉由城市空間的改造，拉近了民眾與城市間的距離。

►1680元買到整組COACH！

ET快訊
名古屋市長咬女選手金牌！今爆確診
《刻在》陷抄襲風波　《Reality》原唱聽完回應了！
小五女童車禍亡！同學寫滿卡片「當快樂小天使」　畢業證書拿到了
台彩曝27億得主「包牌第2區」　鄉民抓包1細節不對勁
空軍少校5天前打疫苗　5000公尺健走體測後休克不治
女星曝曾做八大！　純按摩妹下海做半套：1天賺2萬
KID開箱100坪豪宅！　4房1廳主臥房曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

等30多年！台灣首度舉行海洋影展　柯金源紀錄片《平安龜》首播

日本AV再爆外流！網瘋傳全新「無碼母帶」　三上悠亞、葵司都在內

確診者2天到路易莎喝咖啡　業者：連續3天停止內用服務

疫苗安全供應奮戰中　美媒CNBC分析台灣正指望國產疫苗

高雄新夜景+1！「愛河景觀橋」每晚都亮燈　綠園道100%完工　

收男友700元情人節禮物！她遭母羞辱「比妓女還不如」秒崩潰

BNT試劑提前一天抵台「優勢不明顯」　封緘檢驗還是得等14天

老公睡覺「總要夾著那一根」才睡得著！人妻全白眼：婚前怎睡著的

最新研究BNT「解凍後可保存31天」　陳時中：可在更多地方施打

首批BNT疫苗明早7時30分抵台　下周還會來90萬劑

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

江宏傑開啟同居生活…被問：是想放假？　吳思賢脫口「小春和粿粿同隊」糗了ＸＤ

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

在台日本人「爆買550kg台灣鳳梨」 全送回日本！當地人嚇：芯也好吃

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

等30多年！台灣首度舉行海洋影展　柯金源紀錄片《平安龜》首播

日本AV再爆外流！網瘋傳全新「無碼母帶」　三上悠亞、葵司都在內

確診者2天到路易莎喝咖啡　業者：連續3天停止內用服務

疫苗安全供應奮戰中　美媒CNBC分析台灣正指望國產疫苗

高雄新夜景+1！「愛河景觀橋」每晚都亮燈　綠園道100%完工　

收男友700元情人節禮物！她遭母羞辱「比妓女還不如」秒崩潰

BNT試劑提前一天抵台「優勢不明顯」　封緘檢驗還是得等14天

老公睡覺「總要夾著那一根」才睡得著！人妻全白眼：婚前怎睡著的

最新研究BNT「解凍後可保存31天」　陳時中：可在更多地方施打

首批BNT疫苗明早7時30分抵台　下周還會來90萬劑

進軍汽車產業　小米宣布「小米汽車有限公司」完成註冊登記

約會對象「2舉動」是警訊！正妹po監視器證明太危險　網友2派戰爆

等30多年！台灣首度舉行海洋影展　柯金源紀錄片《平安龜》首播

萬海航運Wan Hai 232　成功援救落海漁民

郭子乾神模仿瘦子「花襯衫+刺青袖套」　本尊一看認證激動回應！

日本AV再爆外流！網瘋傳全新「無碼母帶」　三上悠亞、葵司都在內

富邦缺火力還少了張進德　洪總也沒辦法：讓他好好休息

名古屋市長咬女選手金牌！今爆確診

確診者2天到路易莎喝咖啡　業者：連續3天停止內用服務

桃園市政會議通過2022年度總預算　全力推動城市基礎建設轉型

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

18-22歲優先打BNT　醫：全世界沒人這樣做

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

打高端猝死第3例家屬淚訴　「看新聞才知死因」

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

午後雷雨開炸！8縣市大雨特報

人妻逛全聯瞬間後悔！她揭原因網共鳴

真理大學人文學院院長田啟文昏倒逝世享年54歲

AZ、BNT怎麼選？　他曝「1組合」效果最強

五倍券有望9月發！　數位紙本券登記方法一次看

基隆男打完AZ「裝葉克膜搶命9天」

第一劑高端「常見3大副作用」曝！

快訊／06：27高雄規模4.9地震　最大震度4級

快訊／今日新增1本土、5境外　另增1死

更多熱門

相關新聞

漫步海中拍美照！高雄彌陀海岸光廊

漫步海中拍美照！高雄彌陀海岸光廊

位於高雄的「彌陀海岸光廊」是近期超夯的景點，不但有親子同樂的設施，還有3D彩繪與超美海中步道，是闔家出遊好選擇。

來去「台中綠園道」散步吃甜點！

來去「台中綠園道」散步吃甜點！

免費入場！卡娜赫拉主題店現身2地

免費入場！卡娜赫拉主題店現身2地

每人199元爽玩全台唯一賽道樂園

每人199元爽玩全台唯一賽道樂園

14期追趕！七期房價恐反彈劇烈　7塊素地估成「豪中之豪」

14期追趕！七期房價恐反彈劇烈　7塊素地估成「豪中之豪」

關鍵字：

愛河景觀橋綠園道高雄景點

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

玉兔YT當廚娘爆肥　比基尼發胖照遭轉傳…哀求網友「別再傳了」

18-22歲優先打BNT　醫：全世界沒人這樣做

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

什麼都不要了！青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

大牙結婚1年爆「夫妻無話可說」！老公曖昧鐵證曝光

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

打高端猝死第3例家屬淚訴　「看新聞才知死因」

「麥當勞APP」改版上線現賺6塊雞塊餐

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面