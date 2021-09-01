高雄新夜景+1！「愛河景觀橋」每晚都亮燈　綠園道100%完工　

▲高雄新夜景+1！「愛河景觀橋」每晚都亮燈。（圖／高雄市工務局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄新景點+1！高雄綠園道橫跨左營至鳳山區，隨著愛河景觀橋於8月底完工，綠園道工程也宣告正式完成。愛河景觀橋長90公尺，開放行人、自行車共用，每晚主橋會亮起不同顏色的燈光，平日以代表海洋生物的暖黃光呈現，假日則以代表海洋的藍色、代表珊瑚的粉色交錯，成為夜晚休憩的新亮點。

新完工的愛河景觀橋，是行人及自行車共用的景觀橋，長90公尺，最寬達13.6公尺，工務局運用地形及地景方式將鐵道意象原有意象和大地藝術結合並延續歷史軌跡。

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▲「愛河景觀橋」主橋燈光設計呼應高雄作為海洋城市的浪漫與熱情，平、假日亮不同顏色燈光。（圖／高雄市工務局提供）

主橋燈光設計呼應高雄作為海洋城市的浪漫與熱情，平日以代表海洋生物的暖黃光呈現，假日則以代表海洋的藍色、代表珊瑚的粉色燈光交錯變化，藉由多元的照明變化營造海洋氛圍。橋上也種植有大王仙丹、洋紅仙丹綠化增添盎然生機，提供文藝休憩的河畔風情。

高雄市長陳其邁昨深夜也忍不住有感而發表示，小時候，這個舊鐵橋，是火車的橋，每當經過這裡時，火車已經放慢速度，就知道三塊厝快到，廣播也響起本列車終點高雄車站快到了。當時高雄還是工業城市，愛河黑壓壓，與美麗連不上關係，經過時你不會看窗外的景色，匆忙收拾行李間，只知道：家，快到了。

▲愛河橋的改造如期完工，也象徵綠園道最後一哩路100%完成。（圖／高雄市工務局提供）

從2006年開始高雄鐵路地下化工程，漫長的15年過去，愛河橋的改造在如期完工，象徵綠園道最後一哩路100%終於完工。陳其邁說，愛河變得更美麗，而你可以跟著你的家人悠哉散步，家則永遠駐在你的心裡。

新工處指出，園道工程完工後可重新縫合都市紋理，消弭鐵路沿線兩側地區發展的阻隔，帶動沿線周邊土地整合利用，創造交通便利與自然生態環境等諸多效益，提升高雄都市景觀意象，藉由城市空間的改造，拉近了民眾與城市間的距離。