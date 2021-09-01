北市自美返台年輕人「改判境外」　羅一鈞揭原因：抗體結果非近期

記者洪巧藍／台北報導

有一名自美國返台青年確診，被列為台北本土確診個案，案號16087，但日前高雄有一名自印度入境個案，案15999卻被列為境外移入，遭質疑是雙標。中央流行疫情指揮中心今日宣布，由於案10687他8月30日血清抗體檢驗結果顯示為非近期感染，改判為美國境外移入。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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針對雙標疑慮，醫療應變組副組長羅一鈞昨解釋，案16087有發病日，雖然只有輕微症狀在解隔離後出現，CT值為36非常高，所以才會改判本土案例，「這兩個案子不太一樣」。指揮官陳時中當時直言「沒有什麼雙標」、「我也不喜歡那個案子列在本土」，但依照防疫做判斷，才會將案16087列為本土。

不過，案情在今天出現變化，案16087改列境外移入。羅一鈞今日說明，該案他在解除居家檢疫後，因為要回美國再度自費採檢驗出陽性，初判是用本土病例方式判定，後續目前抽血的血清結果已經出來，igm陰性、igg是陽性，另外他的Ｎ抗體也是陽性。

此外，該案發病相關有包含喉嚨異物感、耳鳴，經過與就醫的兩家醫院主治醫師分別詢問，了解他從去年9月開始陸續有相關症狀，屬於間歇姓會發生，主治醫師表示是慢性的耳鼻喉症狀，不是急性的新冠感染所致；此外，檢驗Ct值36符合感染一段時間出現時陰時陽狀況，綜整其症狀和血清抗體檢測，衛生局綜合研判屬於非近期感染改判為美國境外移入。