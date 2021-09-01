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用藥出人命！藥害救濟死亡給付「上限調升」　最多可領300萬

▲▼藥害救濟。（圖／翻攝藥害救濟基金會）

▲藥害救濟歷年給付金額。（圖／翻攝藥害救濟基金會）

記者嚴云岑／台北報導

用藥後出現不良反應致死，可申請藥害救濟賠償，考量法規20年未調整，食藥署配合現今社會經濟情勢，調高死亡及障礙給付金額上下限，死亡個案可請領金額從160萬至200萬元，提升到240萬元至300萬元，即起起生效，但在此之前發生的藥害事件，付上限仍依照修正前額度。

藥害救濟申請標準為在遵照醫師處方或藥師指示下，使用合法藥物，卻不幸發生嚴重未預期的藥物不良反應，像是嚴重疾病、障礙或死亡等情形，都可於知道藥害發生的3年內，檢具病歷紀錄、診斷證明書、醫療費用收據等資料向藥害救濟基金會提出藥害救濟申請。

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考量藥害救濟給付標準救濟金額為民國90年訂定，衛生福利部於2~3年前討論修正金額，於今（1）日修正「藥害救濟給付標準」第三條、第四條、第五條之一，將因藥害導致死亡及障礙之給付上限從新臺幣200萬元整調高至300萬元整。

依據藥害救濟基金會統計，歷年來申請不良反應藥害救濟申請類別，以皮膚及皮下組織疾患最多，占比67.42%，申請項目依據為「史蒂文生氏-強生症候群」736件、「毒性表皮壞死溶解症」256件、「藥物疹合併嗜伊紅血症及全身症狀」171；其次則為肝膽疾患集免疫系統疾患，但佔比都僅8%左右。

另外，自1999年至2021年7月的給付案件中，共有601件死亡給付，總金額約4億元，障礙給付則有8857萬元，嚴重疾病給付另有5568萬。

食藥署科長洪國登表示，相關給付金額是按照經過專家委員會審議，判斷疾病或死亡與藥物關聯性按比例認定，調整上下限後，個案整體可請領金額都會提高。而送審後到因需調閱就醫紀錄、相關病例，病患約需花半年等通知，但病情越複雜審越久。

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